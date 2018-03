Davide Devenuto/ L'attore a suo agio dietro ai fornelli come sul set (Celebrity Masterchef Italia 2)

Davide Devenuto questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, in onda su Sky Uno. L'attore appare a suo agio dietro ai fornelli come sul set.

22 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Davide Devenuto (Facebook)

Il bello e simpatico attore Davide Devenuto ha deciso di mettersi in gioco ai fornelli di Celebrity Masterchef 2. L'attore romano ha confessato che la cucina è da sempre una sua grande passione e non vede l'ora di cimentarsi in una sfida all'ultimo piatto con altre celebrità che condividono lo stesso hobby. Nella scorsa puntata di Celebrity Masterchef, Davide Devenuto si è presentato ai concorrenti e agli spettatori. Il volto noto della tv italiana grazie alla soap opera “Un posto al sole”, ha dichiarato di voler vincere la competizione a ogni costo. Nonostante questo però, l'attore romano ha anche detto che partecipa per divertimento e per dare libero sfogo alla sua passione di cuoco amatoriale. Davide Devenuto ha affermato pure che cucinare lo rilassa e si diletta nel preparare piatti semplici e genuini ma dal gusto unico e raffinato. Tuttavia, l'attore ha dichiarato che gli piace sperimentare e rielaborare i suoi piatti in modo da renderli sempre più gustosi. Nella scorsa precedente il piatto di Davide, dei semplici ravioli di ricotta con bottarga e scorzetta di lime, ha ottenuto l'approvazione dei giudici. Quest'ultimi sono rimasti soddisfatti dall'abilità e dalla sicurezza ai fornelli di Devenuto.

L'attore appare sicuro dietro ai fornelli

Durante la prova esterna, Davide ha fatto parte della Brigata rossa capitanata da Daniele Tombolini ed è riuscito contribuire alla vittoria finale della sua squadra. Degno di nota il fatto che l'attore romano si sia complimentato sinceramente con Tombolini, il capitano della squadra, per la coordinazione e il lavoro svolto. Davide Devenuto appare sciolto e rilassato quando è ai fornelli. Una caratteristica che piace ai giudici ma anche agli spettatori. Tuttavia, nel corso del tempo potrebbe avere un eccesso di fiducia e ciò potrebbe essere rovinoso per il suo percorso. Inoltre, la semplicità dei suoi piatti potrebbe non soddisfare i giudici che si sa, col passare del tempo alzano sempre di più l'asticella del loro giudizio. Nella prossima puntata Davide Devenuto dovrà affrontare la prova delle Mystery Box. Ciò potrebbe rappresentare un problema per lui, dal momento che con ingredienti esotici e particolari potrebbe trovare difficoltà nel creare la ricetta vincente. Dovrebbe essere facile per lui invece, convincere i giudici nell'esterna che si terrà nella città di Amatrice. Infatti, ai concorrenti rimasti in gara verrà chiesto di preparare l’amatriciana.

