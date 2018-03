Emily Ratajkowski nuda su Instagram/ Foto, posa per il marito ma lo scatto finisce in rete

Emily Ratajkowski nuda su Instagram: Foto, posa per il marito ma lo scatto finisce in rete. Ennesimo scandalo, voluto, della splendida modella statunitense nata a Londra.

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ancora una volta la modella Emily Ratajkowski ha deciso di destare scalpore con una foto nuda pubblicata su Instagram. Nel commento scrive un semplice e significativo "Posing for my husband like", "Posando per il Mi piace di mio marito". Quello che viene da chiedersi è come l'avrà presa lui e soprattutto se era necessario farlo davanti a tutto l'incredibile pubblico che la segue, tanto che in poco tempo sono arrivati oltre un milione e mezzo di Mi Piace. Sicuramente la scelta di Emily Ratajkowski è stata più per far parlare di lei che per ricevere i like del marito. È riuscita in effetti a raggiungere il suo obiettivo, ricevendo anche molte polemiche ma comunque arrivando a far parlare di lei. Nella foto è in un luogo pubblico e indosso ha solo ed esclusivamente un cappello di paglia. Ovviamente le parti intime sono coperte, ma la splendida Emily Ratajkowski è come mamma l'ha fatta senza completo intimo o altro oltre appunto al cappello. Clicca qui per la foto.

LA CARRIERA

Emily Ratajkowski è nata a Londra il 7 giugno del 1990, ma è cresciuta a Encinitas in California. Il padre è un pittore di origini polacche, da questo il cognome di chiara inclinazione dell'est Europa. La madre Kathleen invece è una professoressa e anche scrittrice di fama. Per questi motivi la donna ha viaggiato moltissimo nella sua vita fin da molto piccola. A quattordici anni ha firmato il suo primo accordo come modella per la Ford Models, fino a diplomarsi in Belle Arti a San Diego. In carriera l'abbiamo vista anche fare l'attrice prima in televisioni in serie come iCarly e The Spoils Before Dying. Al cinema invece ha debuttato nel riuscitissimo L'amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher per poi fare un cameo in Entourage di Doug Ellin e in We are your friends di Max Joseph. In Italia è stata doppiata da Valentina Mari, Laura Facchin, Valentina Favazza, Renata Bertolas e Giorgia Brasini.

