Emma, chi è la mamma di Francesco Monte/ Morta quando l'ex naufrago era sul trono di Uomini e Donne

Francesco Monte ha perso la sua mamma, Emma, a marzo del 2011. All’epoca l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 stava partecipando a Uomini e Donne.

22 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesco Monte

Francesco Monte ha perso la mamma Emma nel marzo del 2011. All’epoca l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2018 stava partecipando a Uomini e Donne: “Solo grazie a Maria De Filippi sono riuscito a superare questo dolore. Lavorare con lei mi ha aiutato a distrarmi e non pensare al lutto. Nei confronti di Maria provo un amore speciale. Soprattutto perché mi è stata vicina in un momento particolarmente difficile della mia vita. Ovvero la morte di mia mamma”, ha racconto qualche anno fa a Vero Tv. E ha aggiunto: “L’ho persa nel periodo in cui partecipavo al programma e per questo mi sono allontanato per un po’ dal video. La redazione mi ha sempre incoraggiato. E ho ripreso così la mia avventura in tv. Per questo Maria è come se fosse una zia”. Nel 2014, con una strofa della canzone “Angel” di Shaggy, Francesco Monte ha augurato buon compleanno alla mamma Emma. “Girl, you're my angel, you're my darling angel Closer than my peeps you are to me, baby Shorty, you're my angel, you're my darling angel.. Buon compleanno Mamma”, pubblicando una foto di lei da giovane.

Il ricordo della mamma

In occasione dei quattro anni della scomparsa della mamma, Francesco e il fratello Stefano hanno scelto di dedicare, sui propri social, alcuni pensieri: “Amore della mia vita... oggi più di prima... #mimanchimamma”, ha scritto l’ex tronosita. Più lungo il ricordo di Stefano Monte: “È in assoluto il giorno più brutto Che abbia mai vissuto in vita mia. È in assoluto il dolore più grande che io abbia mai provato e col quale convivo tutti i giorni. Proprio oggi , 4 anni fa, la mia vita, la nostra vita, ha avuto un cambiamento radicale. Proprio oggi ho realizzato cosa sei stata e cosa sei riuscita ad ottenere dalla vita nonostante tutto. È proprio da questo dolore immenso che ho capito perché il sorriso, quel sorriso che avevi perennemente addosso sia diventato parte di me…”. I fan di Francesco Monte ricorderanno una delle interviste rilasciate dal pugliese da poco fidanzato con Cecilia Rodriguez: “Vorrei che mia madre, che è mancata due anni fa, potesse conoscere Cecilia. Quando ne abbiamo parlato, lei ha cercato di capire cosa potessi provare e il suo modo di relazionarsi a me è stata un’ulteriore dimostrazione della persona speciale che è. Sono davvero fortunato ad averla, anche mia mamma lo sarebbe”, aveva raccontato a Visto.

