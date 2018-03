Enrico Nigiotti/ Le emozioni del nuovo singolo "Nel silenzio di mille parole" (E poi c'è Cattelan)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Enrico Nigiotti, E poi c'è Cattelan

La nuova puntata di E poi c'è Cattelan ospiterà il terzo classificato dell'ultima edizione di X Factor, ovvero Enrico Nigiotti. Il cantautore e chitarrista toscano è finalmente riuscito a esprimere a pieno il suo potenziale artistico conquistando in poco tempo la vetta delle principali classifiche musicali, con il suo ultimo brano dal titolo L'amore è. Un successo straordinario che ha permesso al brano di Enrico Nigiotti di diventare in breve tempo disco di platino, ottenendo su YouTube oltre 5 milioni di visualizzazioni. La canzone è stata anche presentato ufficialmente ad X Factor nelle prime fasi della trasmissione. Dopo la fine di X Factor Enrico Nigiotti ha anche pubblicato il suo nuovo album intitolato sempre L'amore è, composto da una serie di inediti e da ben 5 cover che il cantautore toscano ha eseguito nel corso della sua esperienza a X-Factor.

IL NUOVO SINGOLO "NEL SILENZIO DI MILLE PAROLE"

Il 9 marzo 2018 Enrico Nigiotti ha pubblicato il suo nuovo singolo dal titolo Nel silenzio di mille parole, che da poche settimane è ufficialmente disponibile sugli le principali piattaforme digitali, oltre ad essere trasmesso dalle più importanti emittenti radiofoniche italiane. Il videoclip della canzone è stato reso disponibile dal 13 marzo sul canale Vevo ufficiale di Enrico Nigiotti. Anche questo nuovo singolo, al pari de é'amore è, racconta una storia d'amore che questa volta sembra finire nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il gossip il cantante toscano ha fatto parlare di sé per un presunto flirt con Emma Marrone, con la quale condivide una comune esperienza ad Amici di Maria De Filippi. I due cantautori, che ufficialmente sono amici da diverso tempo, si sono infatti scambiati una serie di commenti e messaggi molto dolci dopo una serata passata assieme a Roma. Enrico Nigiotti in realtà è attualmente fidanzato con Giulia, una giovane psicologa.

