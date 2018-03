Eva Henger/ Pace fatta con Francesco Monte? "Un sorriso non si nega a nessuno" (Maurizio Costanzo Show)

Eva Henger questa sera stringerà la mano al suo nemico giurato Francesco Monte nel salotto del Maurizio Costanzo Show. A confermare la notizia, uno scatto condiviso da...

22 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Eva Henger, Mercedes Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show

A spiegare come stanno le cose tra Eva Henger e Francesco Monte è stato Massimiliano Caroletti, marito dell’ex porno diva. Caroletti ha ripubblica il selfie sul suo profilo Instagram spiegando che i due non hanno fatto pace ma che è stata solo una questione di cortesia: “Pomeriggi alternativi… un sorriso non si nega a nessuno anche a chi non ammetterà mai!”. Nonostante le sue parole, tanti utenti hanno criticato il selfie e così il marito della Henger ha spiegato meglio cosa intendeva dire: “Mi spiace che commentiate solamente senza aver letto ciò che ho scritto. Non è successo niente, ma non si nega un sorriso mai”. E anche: “Non è successo nulla, se non gentilmente posare per un selfie”. Insomma sembra proprio che nemmeno Pio e Amedeo siano riusciti a spegnere la faida tra i due ex naufraghi. Tra i commenti però c’è anche qualcuno che critica gli attacchi: “È assurdo come non si riesca a gioire di una stretta di mano (o selfie in questo caso), non so forse volevate si ammazzassero”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

CRITICHE SUL WEB PER IL SELFIE CON MONTE

È (davvero) pace fatta tra Eva Henger e Francesco Monte dopo il canna-gate? Il selfie dei due ex naufraghi sorridenti - con Pio e Amedeo - nello studio del Maurizio Costanzo Show ha scatenato un putiferio. La prima a sparare contro Henger e Monte è stata Mara Venier, opinionista dell’Isola dei Famosi 2018, che ha scritto “Molto rumore per nulla…”, aggiungendo l’eloquente hashtag #avetelafacciacomeilc**o. Opinione condivisa con un like da altri protagonisti del reality, come Alessia Marcuzzi, Daniele Bossari e Chiara Nasti. Ma anche il popolo del web ha avuto da ridere. Tantissimi i commenti sui social: “Pagliacci. Delusa al massimo. e tutto programmato. Hanno giocato con tutti. Sono due pagliacci”, “A questo punto non si può credere più a niente e nessuno ! Allibita” e “Ridicoli...e poi con questa storia hanno rotto...non se ne può più”, hanno scritto alcuni utenti che non sanno più a a quale versione dei fatti credere. È bastato così poco a Eva Henger e Francesco Monte per chiarirsi? (agg. Elisa Porcelluzzi)

EVA HENGER DA MAURIZIO COSTANZO

L'ultimo atto del "canna-gate" si discuterà questa sera nel salotto di Maurizio Costanzo Show, dove fra poche Eva Henger avrà la possibilità di chiarire una volta per tutte il suo punto di vista, in presenza del suo attuale nemico giurato Francesco Monte. Dopo mesi di ospitate a distanza, infatti, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 ha accettato di incontrare la sua accusatrice numero uno e, in questa occasione, oltre a discutere del "canna-gate", avrà la possibilità di dire la sua su una vicenda che nelle ultime settimane ha dominato i principali salotti televisivi. L'attesissimo confronto, che vedrà in sala anche Mercedes, la figlia di Eva Henger, potrebbe però essere meno acceso del previsto, dal momento che nelle ultime ore si sono fatti largo una serie di rumors su una presunta tregua stipulata fra i due ex naufraghi. Eva Henger e Francesco Monte si stringeranno finalmente la mano in segno di pace? Sembrerebbe proprio di sì.

IL SELFIE DI GRUPPO CHE SANCISCE LA PACE

Dopo settimane di polemiche ed accuse, Eva Henger è pronta a porgere una mano a Francesco Monte e lo farà questa sera, nel corso del primo appuntamento della stagione del Maurizio Costanzo Show. A conferma di tutto ciò, una delle ultime foto diffuse da Gabriele Parpiglia, che sui suoi profili social ha immortalato, sul palco del Maurizio Costanzo Show, l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 insieme al chiacchieratissimo Francesco Monte. L'immagine, che ritrae entrambi sorridenti e per nulla infastiditi dalla vicinanza, sancirebbe la pace fra i due protagonisti, i quali, a quanto pare, potrebbero essere arrivati fino a questo punto grazie al contributo di due mediatori d'eccezione: nello scatto, infatti, è possibile scorgere anche i due comici Pio e Amedeo, che con la loro dissacrante comicità potrebbero aver avuto un ruolo di primo piano nella conquista della tregua fra naufraghi. Se vi siete persi lo scatto condiviso su Twitter nel primo pomeriggio di ieri da Gabriele Parpiglia, potete cliccare qui.

