Eva Henger a Striscia la Notizia/ "Con Francesco Monte nessuna pace, solo una trovata di Pio e Amedeo"

Eva Henger a Striscia la Notizia: la sua verità sul selfie che la vede insieme a Francesco Monte. Tra i due nessuna pace fatta ma solo una trovata di Pio e Amedeo.

22 marzo 2018 Emanuela Longo

Eva Henger a Striscia la Notizia

E' categorica Eva Henger, dopo il selfie della "discordia" che ha sollevato l'ira sui social e che la vede sorridente al fianco di Francesco Monte. L'accusatrice e l'accusato, i protagonisti indiscussi del celeberrimo canna-gate, riuniti nel medesimo scatto dopo la loro ospitata al Maurizio Costanzo Show nella puntata che andrà in onda questa sera. Dopo aver fatto imbufalire il popolo del web, anche coloro che fino ad oggi si erano schierati dalla parte del buon Monte, l'ex pornoattrice Eva Henger farà chiarezza a Striscia la Notizia su quanto realmente accaduto e sulle motivazioni dietro quello scatto finito in rete e che non sarebbe affatto piaciuto a tanti. Il tg satirico di Antonio Ricci, da settimane ha sposato in pieno la versione della Henger sostenuta anche da alcune immagini e audio contro l'ex tronista ed ovviamente non poteva non intervenire dopo quel selfie che a tanti è sembrato sancire finalmente la pace tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Valerio Staffelli ha così raggiunto la Henger che ha ribadito di non essersi assolutamente riappacificata con Francesco, cosa che potrebbe accadere solo se e quando giungeranno le sue scuse ufficiali. Come giustifica allora quello scatto? A sua detta si sarebbe trattato solo ed esclusivamente di una trovata spiritosa dei due comici pugliesi Pio e Amedeo, anche loro presenti nella foto, ai lati dei due ex naufraghi.

LE REAZIONI DOPO IL SELFIE DI EVA E FRANCESCO

Eva Henger avrà detto la verità? Certamente i loro volti sereni mentre posano uno accanto all'altra sfoggiando il loro miglior sorriso non sono andati giù a Mara Venier, opinionista del reality Isola dei Famosi e che già in altre occasioni aveva manifestato la sua posizione rispetto a questa storia che si trascina ormai da settimane. “Molto rumore per nulla”, aveva scritto l'ex signora della Domenica su Instagram, postando la foto del selfie e aggiungendo un hashtag emblematico: "#avetelafacciacomeilcul*". Che sia stato detto in modo spiritoso o meno non ci è dato saperlo ma a mettere il loro significativo like era stata anche la padrona di casa del reality, Alessia Marcuzzi, ed il collega ed opinionista Daniela Bossari. Non era stata meno clemente l'opinionista Karina Cascella che aveva dedicato ai due ex naufraghi un lungo post Instagram avendo poi anche un battibecco nello spazio riservato ai commenti con il marito di Eva, Massimiliano Caroletti. Quest'ultimo si è scagliato sempre via social contro Gabriele Parpiglia, autore del Maurizio Costanzo Show (nonché dell'Isola dei Famosi e di Emigratis), il primo ad aver postato il selfie in oggetto nelle sue Instagram Stories ed accusandolo di aver realizzato una "incredibile furbata". "Nessuna pace NESSUNA! E più insisti e più continuo! Finto samaritano autore dell’isola, del Costanzo e di Emigratis !", aveva commentato il produttore.

