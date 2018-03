FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 22 marzo 2018)

Fast & Furious - Solo parti originali, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vin Diesel e Paul Walker, alla regia Justin Lin. La trama del film nel dettaglio.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST VIN DIESEL E PAUL WALKER

Il film Fast & Furious - Solo parti originali va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 21.25. La pellicola rappresenta il quarto film della Saga cinematografica dedicata a Fast & Furious con la regia di Justin Lin. La pellicola ha ottenuto un successo strepitoso superando i 350 milioni di dollari di incasso a livello internazionale. Il cast di interpreti principali è praticamente identico a quello del film precedente e conferma quindi Vin Diesel e Paul Walker nei panni dei due protagonisti principali, ovvero Dominic e Brian. Tra i produttori del film spicca anche il nome di Vin Diesel, che sarà protagonista dell'intera Saga cinematografica al contrario di Paul Walker, scomparso nel 2013 appena in tempo per prendere parte al settimo capitolo della saga di Fast and Furious. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FAST & FURIOUS - SOLO PARTI ORIGINALI, LA TRAMA DEL FILM

Nella prima parte del film Dominic è tornato alla sua vecchia vita, vivendo di espedienti e compiendo atti criminali assieme alla sua gang. Dopo l'ultima rapina però le cose sembrano mettersi male, così Dom è costretto a fuggire e decide così di trasferirsi, all'insaputa di tutti, (compresa Letty la sua compagna) a Panama. Passano diversi mesi e la sorella di Dominic lo avverte che Letty è stata trovata morta. L'uomo non ci pensa su due volte e torna a Los Angeles per partecipare alle esequie funebri della donna, dove intravede anche il suo amico Brian che intanto è tornato ad indossare la divisa di agente di polizia. Quest'ultimo e Dominic tornano a collaborare, questa volta per una buona azione, ovvero per scovare il vero assassino Letty. Dopo le prime indagini scoprono che la donna è morta in seguito a un catastrofico incidente stradale e che probabilmente la vettura che l'ha investitaa ha lasciato diverse tracce sul luogo dell'incidente. Nel corso delle indagini però il rapporto tra Brian e Dominic sembra incrinarsi, quando quest'ultimo inizia a dubitare della fedeltà dell'agente, intimandogli di farsi da parte. Tuttavia i due dovranno continuare a collaborare perché l'unica via per introdursi nella gang, a cui probabilmente appartiene l'assassino di Letty, è arrivare primi in una gara clandestina gestita da Harabo, uno dei più importanti narcotrafficanti di Braga.

