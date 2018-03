Fabrizio Corona e Massimo Giletti/ Foto, incontro a Milano: pronto il ritorno in tv del re dei paparazzi?

Fabrizio Corona e Massimo Giletti foto, incontro a Milano: pronto il ritorno in tv del re dei paparazzi? I due sono stati avvistati insieme nel capoluogo lombardo

Fabrizio Corona paparazzato da Spy con Massimo Giletti

Fabrizio Corona e Massimo Giletti, sono stati paparazzati insieme. Il re dei paparazzi e il noto conduttore del programma “Non è l’Arena” su La7, sono stati catturati dai fotografi davanti ad un locale in centro a Milano. Gli scatti verranno pubblicati dal numero del settimanale di gossip Spy, in edicola domani, venerdì 23 marzo, a testimonianza appunto di questo incontro nel capoluogo lombardo. Nulla di strano, i due sono amici da molti anni, e hanno conversato per diversi minuti prima di salutarsi. Come sottolineato però dai colleghi gossippari, non è da escludere che Corona abbia colloquiato con Giletti circa il suo ritorno in televisione, proprio nel programma condotto dall’ex personaggio della Rai. Corona potrebbe essere “sottoposto” alla classica intervista con domande accattivanti sul recente suo passato, un’ospitata che sicuramente farebbe salire gli ascolti, visto che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha ancora un grande seguito.

UN PROGRAMMA INSIEME?

Spy ipotizza anche la possibilità che i due possano addirittura condurre un programma assieme, anche se tale ipotesi sembrerebbe attualmente poco credibile. In ogni caso, sia per l’intervista su La7, sia per eventuali progetti futuri, l’ex re dei paparazzi dovrà attendere un po’ di tempo, visto che, come da ordinanza dei giudici, lo stesso non può rilasciare interviste, ne tanto meno pubblicare post sui propri social network (divieto tra l’altro già trasgredito con un video postato pochi giorni fa su Instagram). Inoltre, Corona non può utilizzare nemmeno il telefono, se non per chiamare i propri famigliari e il suo avvocato, pena il ritorno in carcere e la revoca della libertà. Nelle prossime settimane, comunque, è molto probabile che il Gip del tribunale di Milano riveda i termini della libertà dello stesso Corona, concedendogli un po’ di “respiro”.

