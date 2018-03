Francesco Monte, faccia a faccia con Eva Henger/ Si chiude il caso "canna-gate"? (Maurizio Costanzo Show)

Francesco Monte si prepara al faccia a faccia con la sua accusatrice Eva Henger: dopo la querelle sul "canna-gate", al Maurizio Costanzo Show arriverà la pace?

22 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Eva Henger, Mercedes Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show

La partecipazione all'Isola dei Famosi 2018, poi le accuse in diretta sull'uso di marijuana e il conseguente "canna-gate": Francesco Monte questa sera si racconterà nel salotto del Maurizio Costanzo Show, per una puntata che si preannuncia imperdibile. Assieme a lui, per parlare delle recenti polemiche, anche suo padre Angelo, che in maniera silenziosa ha seguito tutta la vicenda sostenendo suo figlio con discrezione. Il dibattito sul canna-gate, che nelle ultime settimane ha infiammato i principali salotti televisivi, si sposta quindi nel noto talk show di Canale 5, dove i protagonista della querelle, supportato da Maurizio Costanzo, avrà la possibilità di chiarire, una volta per tutte, il suo punto di vista. Fra gli ospiti dell'appuntamento di questa sera, ci sarà anche Eva Henger, che avrà la possibilità di confrontarsi per la prima volta con Francesco Monte, dopo le pesanti accuse formulate nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018.

IL CONFRONTO CON EVA HENGER

Dopo le numerose polemiche sul "droga-gate", nate nel corso dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, al Maurizio Costanzo Show questa sera ci sarà l'attesissimo faccia a faccia tra Francesco Monte, sospettato di aver acquistato e consumato marijuana nel corso della sua avventura honduregna, ed Eva Henger, sua accusatrice principale. Il confronto, fra i più attesi della stagione, arriva dopo settimane di polemiche e veleni, che hanno coinvolto involontariamente anche altri naufraghi del noto reality di Canale 5 con sospetti, supposizioni e accuse. Dai primi rumors diffusi in rete, questa potrebbe quindi andare in onda la resa dei conti fra i due ex concorrenti, ma sono in molti a pensare che in realtà, nel corso della puntata, i due protagonisti principali della querelle riusciranno a scambiarsi un segno di pace. Moderatore del confronto sarà, come sempre, il padrone di casa Maurizio Costanzo, che sviscererà l'annoso argomento fino a proclamare - si spera - una tregua fra i due ex isolani.

