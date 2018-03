Francesco Renga/ L’ex giudice di Amici ora si mette in gioco (The Voice of Italy 2018)

Francesco Renga, il sodalizio con Max Pezzali e Nek sta regalando emozioni ma il cantante è pronto anche per ributtarsi nel talent show di Rai Due. (The Voice of Italy 2018)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Francesco Renga, The Voice of Italy 2018

Francesco Renga è uno dei nuovi quattro giudici di The Voice of Italy, giunto quest'anno alla quinta edizione. Renga, nel ruolo di coach e giudice, sarà affiancato dai colleghi J-Ax, Al Bano e Cristina Scabbia. Per l'ex compagni di Ambra Angiolini, il passaggio a Rai Due coincide con il debutto al timone del talent musicale Rai di Costantino Della Gherardesca, apprezzato conduttore dell'adventure game di Rai 2 Pechino Express.

The Voice non è il primo talent a cui l'ex Timoria partecipa nel ruolo di giudice. Nel recente passato, infatti, Francesco Renga è stato un brillante giudice al Serale di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 più seguito in Italia. Ad Amici, però, Renga non aveva alcun compito di coach, limitandosi ad esprimere il proprio giudizio sull'esibizione del cantante o ballerino di turno. C'è dunque grande curiosità per conoscere come Renga saprà adattarsi al nuovo doppio ruolo.

IL SODALIZIO CON PEZZALI E NEK

Durante il percorso di The Voice of Italy 2018, Francesco Renga dovrà interfacciarsi, tra gli altri, con Cristina Scabbia, leader dei Lacuna Coil, gruppo metal rock molto noto negli Stati Uniti, quasi del tutto sconosciuto in Italia. Intervistata dal portale Rolling Stone, Cristina ha espresso il proprio giudizio positivo nei confronti dell'ex compagno della Angiolini, sottolineando come fosse sicura del fatto che sarebbe andata d'accordo con lui, visto il background musicale che hanno in comune i due.

Di recente, Francesco Renga è stato ospite alla trasmissione Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Insieme a Max Pezzali e Nek, Renga ha presentato il nuovo tour. Lo spettacolo dei tre cantanti partirà da Napoli il prossimo 3 aprile e proseguirà fino al 14 luglio, quando Pezzali, Nek e Renga si esibiranno al Lucca Summer Festival. Da poco, considerato il grande successo ottenuto in occasione delle prevendite, è stata aggiunta una nuova tappa: Codroipo (Udine), presso l'esclusiva Villa Manin.

