I CANNONI DI SAN SEBASTIAN/ Su Rete 4 il film con Anthony Quinn (oggi, 22 marzo 2018)

I cannoni di San Sebastian, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Anthony Quinn, Charles Bronson, Anjanette Comer, alla regia Henri Verneuil. Il dettaglio.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANTHONY QUINN

Il film I cannoni di San Sebastian va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 16.35. Una pellicola western il cui titolo originale è La Bataille de San Sebastian. Si tratta di un film girato nel 1968 e prodotto dalla Compagnie Internationale de Productions Cinematographiques per la regia di Henri Verneuil. Il soggetto è stato tratto dal romanzo A Wall for San Sebastian scritto da William Barby Faherty, la sceneggiatura è stata adattata da Serge Gance, Miguel Morayta, Ennio De Concini e James R. Webb, le musiche della colonna sonora sono state composte dal grande Ennio Morricone mentre il montaggio è stato eseguito da Francoise Bonnot. Nel cast sono presenti tanti attori piuttosto conosciuti come Anthony Quinn, Charles Bronson, Anjanette Comer, Sam Jaffe, Silvia Pinal e Emilio Rodriguez. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I CANNONI DI SAN SEBASTIAN, LA TRAMA DEL FILM

A metà del settecento un bandito messicano di nome Leon viene braccato dalla cavalleria dell’esercito in quanto anche disertore. Praticamente sfinito dalla lunga cavalcata e da un proiettile che l’ha colpito alla spalla, Leon riesce a trovare in padre Josè un valido alleato che sa offrirgli la salvezza insperata. Infatti, grazie all’accordo preso tra la Chiesa ed il Governo del Messico, le chiese e le missioni sono da ritenersi delle zone franche in cui non vale la legislatura messicana. In pratica padre Josè nasconde all’interno della propria chiesa il fuggitivo prendendosi cura di lui permettendogli così di recuperare le forze. Nei giorni trascorsi assieme al proprio assistito, padre Josè riceve una missiva da parte dei propri superiori con la quale gli viene ordinato di abbandonare l’attuale parrocchia e di prendersi cura di una missione posta in una zona piuttosto lontana che peraltro richiede un viaggio estremamente difficile e pericoloso. Leon in segno di gratitudine nei confronti del prete, decide di accompagnarlo in questa avventura offrendogli la protezione di cui necessita. Durante il viaggio, Leon ha modo di incontrare la sua vecchia fiamma che lo informa di essere in procinto di sposare il Governatore e che quindi gli chiederà una grazia per renderlo così un uomo libero. Una volta arrivato con padre Josè sul luogo predestinato, per loro grande sorpresa si rendono conto che nella missione non c’è nessuno. Josè a questo punto decide di andare a suonare le campane per richiamare l’attenzione dei cittadini ma suo malgrado si ritrova con un proiettile nel petto. A questo punto Leon decide di occuparsi della vicenda impegnandosi nel realizzare quanto aveva in mente il proprio amico nonostante la presenza di criminali ed indiani pronti ad uccidere chiunque avesse in animo di rimetter in piedi una comunità.

