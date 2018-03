IGINIO MASSARI/ La sfida di Milano: punto tutto sulla qualità (Celebrity Masterchef Italia 2)

Il celebre pasticcere Iginio Massari questa sera ospite nella puntata di Celebrity Masterchef Italia 2, ha aperto a Milano in una filiale di una nota banca, una pasticceria.

22 marzo 2018 Francesca Pasquale

Iginio Massari a Celebrity Masterchef 2

Ospite della nuova puntata del talent culinario Celebrity Masterchef Italia è il celebre pasticcere italiano Iginio Massari. Un vero e proprio genio nel proprio settore che nonostante i suoi 75 anni, ha ancora tanta voglia di stupire e deliziare i propri clienti con straordinarie opere d’arte. Infatti, è di queste ore la notizia di una sua nuova trovata che sta destando la curiosità del pubblico. Nello specifico il maestro pasticcere ha deciso di aprire una pasticceria a Milano all’interno di una filiale della banca San Paolo, che sembra sia stata salutata con soddisfazione dai clienti della stessa banca e dal resto della cittadinanza anche perché questa è la prima pasticceria aperta da Massari nel capoluogo lombardo. Su questa nuova avventura, in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il famoso pasticcere bresciano ha rimarcato: “Quando mi è arrivata la proposta, ho accettato subito. Questa è l’occasione giusta per mettermi alla prova su una piazza internazionale come Milano. E anche per avvicinarmi ad alcuni dei miei clienti storici, che prima venivano da me a Brescia e ora potranno trovarmi più vicino”.

IGINIO MASSARI, IL SEGRETO È FIDELIZZARE I CLIENTI

La prima pasticceria a Milano di Iginio Massari tuttavia, non è dedicata soltanto ai clienti della banca ma anche a semplici passanti. Infatti, il locale è accessibile dall’interno della filiale e dalla strada grazie ad un secondo ingresso. Ma le novità non finiscono qui, con Massari che ha deciso di rendere il laboratorio a vista allo scopo di ‘ingolosire’ ulteriormente milanesi e turisti a regalarsi un dolce momento di relax nel suo locale. Nella stessa intervista a Il Corriere della Sera, Iginio Massari ha spiegato come il suo obiettivo sia quello di fidelizzare il locale, cercando di fare breccia nel gusto dei milanesi: “Milanesi o turisti? Anche se tra i due gruppi preferirei puntare sui primi: sempre meglio fidelizzare i locali. La mia più grande soddisfazione è quando un cliente ritorna una seconda volta. Vuol dire che si è fatto centro. A Brescia, per esempio, siamo fortissimi il sabato e la domenica, quando molti vengono per comprare il classico vassoio di paste. L’idea, insomma, è fare lo stesso anche a Milano. Cosa troverete nel mio locale? Qualità altissima. A forza di inseguire un buon rapporto tra qualità e prezzo si finisce per far sparire proprio la prima. Ma non va bene. Noi, in questo progetto, abbiamo cercato di lavorare per il meglio, anche se ciò ha voluto dire fare uno sforzo produttivo non indifferente”.

