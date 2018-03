IL GIOIELLO DEL NILO/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas e Kathleen Turner (oggi, 22 marzo 2018)

Il gioiello di Nilo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Michael Douglas e Kathleen Turner, alla regia Lewis Teague. La trama del film nel dettaglio.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai Movie

NEL CAST MICHAEL DOUGLAS

Il gioiello del Nilo, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21,10. Una pellicola di genere avventura il cui titolo originale è The Jewel of the Nile. Si tratta in pratica del seguito del film All’inseguimento della pietra verde, è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 1985 dalla casa cinematografica 20th Century Fox ed ha visto alla regia Lewis Teague con soggetto scritto da Diane Thomas mentre per la sceneggiatura c’è stata una collaborazione tra Mark Rosenthal e Lawrence Konner. Le musiche sono state composte da Jack Nitzsche, il montaggio è stato eseguito da Peter Boita e Michael Ellis e nel cast sono presenti oltre ai due principali protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner anche Danny DeVito, Spiros Focas, Avner Eisenber, Paul David Magid e Howard Jay Patterson. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL GIOIELLO DEL NILO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Jack e Joan dopo l’avventura condivisa in Colombia nella quale è nato anche il loro grande amore, hanno deciso di vivere una vita normale nel loro appartamento di Manhattan. La loro tuttavia, è una felicità soltanto apparente in quanto Jack inizia a rimpiangere le animate giornate trascorse in mille avventure in giro per il mondo e la stessa Joan in ragione di una vita abbastanza piatta ha smarrito quella ispirazione che le ha permesso in passato di scrivere romanzi di un certo successo. Proprio Joan si ritrova ad essere attratta da un ricco principe mediorientale di nome Omar, capo di un piccola nazione, che la invita a seguirla nel suo castello dove potrà trovare grandissima ispirazione per avvincenti romanzi. La donna si lascia affascinare dalla cosa e dopo averne parlato con lo stesso Jack parte alla volta del castello del ricco uomo. Intanto Jack ha anche lui dei diversi rispetto alla vita quotidiana ed in particolare si tratta di Ralph che è appena scappato di prigione con il chiaro intento di vendicarsi dello stesso Jack reo di averlo abbandonato nel pieno della giungla quotidiana. Non appena i due riescono ad appianare le loro divergenze si vedono costretti per diversi motivi per collaborare in una nuova mirabolante avventura. Nello specifico, non appena Jack ha scoperto le reali intenzioni di Omar e di come esso sia a caccia di un fantomatico oggetto dagli incredibili poteri conosciuto come il Gioiello del Nilo, parte alla volta del Medio Oriente per salvare la propria donna. I due si ritroveranno così a dover combattere con un vero e proprio esercito mentre Joan non appena scoperto che in realtà Omar sia un sanguinario dittatore tenta di fuggire ma viene presa e rinchiusa in prigione. Riusciranno i nostri eroi a salvare la bella Joan e soprattutto a liberare un popolo dall’oppressione di un sanguinario dittatore?

