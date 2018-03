IL SEGRETO / Una nuova casa per Candela, Severo e il loro bambino (anticipazioni 22 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 22 marzo: Candela riprende la sua attività di pasticcera e si trasferisce insieme a Severo e a Carmelito nell'abitazione al piano di sopra.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il ritorno di Candela a Puente Viejo è risultato molto gradito ai telespettatori de Il Segreto. Dopo un'assenza durata diversi mesi, ovvero dal parto e dalla finta morte, lei e il piccolo Carmelo Jr ieri si sono rivisti nel complicato paesino spagnolo, con una gradita sorpresa al marito Severo. Questo pomeriggio arriverà il momento per la famiglia Santacruz di riprendere in mano le redini della propria vita, a partire dall'attività che ha sempre rappresentato una vera passione per la donna: la sua pasticceria. Dopo la sua partenza, l'attività era stata affidata a Gracia che l'aveva portata avanti con grande dedizione, ma ora sarà la stessa Candela a tornare al lavoro, occupando anche l'abitazione al piano superiore del negozio. Sicuramente ricorderete che prima del trasferimento al Jaral (e successivamente a quello alla Miel Amarga), Candela viveva nel suo appartamento sopra la pasticceria e ora sarà questo il posto ideale per ricominciare da capo insieme al marito e al figlioletto.

IL SEGRETO: MATIAS SI STA INNAMORANDO DI MARCELA?

Matias ha sofferto molto all'idea che Marcela e il piccolo che porta in grembo potessero morire per causa sua. Ecco perché nelle ultime puntate de Il Segreto non ha perso di vista la moglie per un solo istante, arrivando anche a chiudere definitivamente la sua relazione con Beatriz. Le condizioni di Marcela continueranno a migliorare a vista d'occhio e sia lei che il nascituro verranno giudicati fuori pericolo. La notizia riempirà di gioia l'intera famiglia riunita e Matias, per la prima volta dalla scoperta della gravidanza, darà davvero l'impressione di essere legatissimo alla moglie e di provare per lei dei veri sentimenti. Comincerà davvero ad innamorarsi di lei? L'amore è già sbocciato invece per Saul e Julieta che, fin dal primo incontro, sono rimasti vittime di un vero e colpo di fulmine. Ma questa relazione continuerà a restare nascosta, a causa del parere negativo di Donna Francisca...

