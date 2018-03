Ida e Riccardo/ Uomini e Donne: il cavaliere chiude con la dama dopo un ballo con Sossio

La storia tra Ida e Riccardo, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, è giunta definitivamente al capolinea? Il cavaliere chiude con la dama dopo un ballo con Sossio.

22 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Ida Platano

Settimana scorsa al trono over di Uomini e Donne avevamo lasciato Ida Platano e Riccardo Guarneri dietro le quinte nel tentativo di chiarirsi. I due si sono sentiti, ma la dama ha ricevuto una telefonata da un ex partecipante del programma per metterla al corrente di fatti che riguardano il passato del pugliese, avvolto nel mistero. Ida vuole parlarne con lui in privato e anche Maria De Filippi, che sa di cosa si tratta, le conferma che non è il caso di affrontare la questione in trasmissione. Riccardo è apparso molto sereno e così Maria li ha invitati a provare l’ennesimo chiarimento dietro le quinte. In studio ma anche sui social, ci si chiede come possa continuare una relazione che manca di fiducia. Ma c’è anche chi fa il tifo per la coppia: “Io c'ho la ship per Ida e Riccardo che posso farci #uominiedonne”, ha scritto un utente su Twitter.

Ida vuole lasciare il programma

Nella puntata di oggi, giovedì 22 marzo, del trono over i due raccontano che la loro storia continua per il verso giusto e “negli occhi di Ida si legge l’emozione di quel momento”, commenta una talpa del sito Isa e Chia presente alla registrazione. Ma la situazione degenera quando Maria De Filippi annuncia a Riccardo che c'è una signora per conoscerlo. Il cavaliere di Taranto dice di volerla conoscere e che lui e Ida non hanno l’esclusiva. La dama di Brescia ci resta male e torna a sedere al suo posto, mentre Riccardo congeda velocemente la nuova arrivata. Quando Maria chieda a Ida con chi vuole ballare, lei risponde: “Con Sossio”. Al termine del ballo Riccardo dice che tra lui e Ida è finita. La dama non capisce la sua reazione visto che è stato lui per primo a mancarle di rispetto accettando di conoscere la nuova dama. Ida lascia la studio dicendo che vuole abbandonare il programma. Gianni Sperti segue Ida e la invita a tornare perché è la donna che ammira di più di tutte all’interno del programma. Anche Riccardo raggiunge Ida, ma lei non vuole più vederlo.

