Iris Ferrari/ La giovane YouTuber in testa alle classifiche con il libro “Una di voi” (Maurizio Costanzo Show)

La giovanissima YouTuber Iris Ferrari sarà ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5.

22 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Iris Ferrari (Instagram)

La YouTuber Iris Ferrari sarà ospite nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5. La 15 enne, resa celebre dal programma condotto da Bonolis e Luca Laurenti “Chi ha incastrato Peter Pan”, è una vera web star: il suo canale YouTube contra oltre 409 mila iscritti e più di 34 milioni di visualizzazioni, su Instagram ha oltre 614 mila follower. Inoltre, lo scorso 20 febbraio, Iris Ferrari ha pubblicato il suo primo libro “Una di voi”, una vera e propria autobiografia nella quale l'adolescente ha raccontato il suo cammino da ragazzina comune con le sue paure le sue insicurezze, a vera propria regina del web. In poche settimane il libro ha scalato le classifiche dei libri più venduti: “Oggi, sui quotidiani, è uscita la classifica dei libri più venduti in Italia… Il nostro libro, oltre a essere primo nella categoria “Varia”, è PRIMO nella classifica GENERALE! Siamo primi in assoluto! Grazie, siamo una famiglia fortissima!”, ha scritto Iris lo scorso 4 marzo su Instagram, pubblicando una foto insieme a Francesco Facchinetti. Iris, infatti, è entrata a far parte della nota agenzia Newco Management, gestita dal figlio di Roby Facchinetti.

DA MUSICAL.LY AL MAURIZIO COSTANZO SHOW

A febbraio Iris Ferrari è stata ospite della trasmissione di Rai 1 “La vita in diretta”. Nel corso dell'intervista Iris ha raccontato di come il successo raggiunto in pochi mesi sui social per lei sia stato una vera e propria sorpresa inaspettata, dato che ha iniziato a postare i suoi primi video su YouTube con grande timidezza e titubanza. In una recente intervista rilasciata a RepTV, la 15 enne ha ricordato che deve il suo enorme successo a Musical.ly, il social network in cui si canta in playback, dove quasi per caso è riuscita ad ottenere un riscontro di oltre un milione di seguaci. Su Musical.ly, Iris Ferrari si diverte a cantare in play back sulla base di altre canzoni più famose. Ma non solo, mentre canta in play back simula attraverso simpatici gesti le parole del brano. Questo weekend, sabato 24 marzo, Iris Ferrari sarà impegnata nel tradizionale appuntamento del firmacopie del suo libro “Una di voi”. La sede di sabato prossimo sarà il MondoJuve, a Torino, a partire dalle ore 17. Durante il firmacopie, Iris Ferrari interagirà con i propri fan realizzando un video per la piattaforma Musical.ly.

© Riproduzione Riservata.