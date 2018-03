Isola dei Famosi 2018/ Alessia Marcuzzi silurata? Una petizione contro la conduttrice ma gli ascolti...

22 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018

Dopo la sfuriata della scorsa settimana con Eva Henger, Alessia Marcuzzi fa un passo indietro e decide che non è il caso di tornare sulla questione "cannagate". Nella nuova diretta dell'Isola dei Famosi 2018 non si è fatto cenno alla vicenda se non con qualche battuta ironica, né tuttavia sono arrivate le scuse in diretta alla Henger, cosa che in molti speravano. Ciò che però non cambia è il malcontento del pubblico dell'Isola dei Famosi sulla Marcuzzi, tanto che su Change.org è partita una vera e propria petizione contro la conduttrice, che recita: "Il popolo dei social ne ha piene le scatole dell'imbarazzante conduzione della Marcuzzi" e che vorrebbe a lei sostituire "una conduttrice che ha maturato una conoscenza dell'Isola che nessuno possiede", ovvero Simona Ventura. La richiesta è chiara: fuori Alessia Marcuzzi, dentro Simona Ventura.

Alessia Marcuzzi, ultimo anno all'Isola? No, ecco perchè

E di fronte alle ultime indiscrezioni, che vorrebbero il ritorno del programma su RaiDue, è proprio la Ventura a spegnere le speranze di questa parte del pubblico. A Nuovo Tv, SuperSimo infatti dichiara: "L'Isola è un programma che non faccio più. Io ringrazio tutti, ma non ci tornerei mai. Mi piace sempre guardare aventi e non indietro. Ci sono progetti in ballo: io sono sempre stata antesignana di altre cose, ecco perchè non guardo mai al passato". Una chiusura netta quella di Simona Ventura, che lascia quindi porte spalancate alla Marcuzzi. D'altronde la conduttrice non dà peso alle critiche - quanche tempo fa sul web ha scritto "Se non vi garba, non guardatemi" - e va avanti per la sua strada, puntata dopo puntata, anche perchè a conti fatti gli ascolti dell'Isola dei Famosi continuano a premiarla.

