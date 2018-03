J-Ax/ La nuova avventura nel segno di Fedez e del piccolo Leone (The Voice of Italy 2018)

J-Ax, il giudice torna a confrontarsi con Cristina Scabbia dei Lacuna Coil che la grande novità di questa edizione del programma di Rai Due. (The Voice of Italy 2018)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

J-Ax, The Voice of Italy 2018

J-Ax sarà ancora giudice a The Voice of Italy dopo la partecipazione dello scorso anno, quando fece discutere il suo addio al Serale di Amici di Maria De Filippi, dove ricopriva il ruolo di direttore artistico insieme all'amico Nek (squadra Blu). Fa specie come J-Ax sia l'unico giudice ad essere stato confermato nella nuova edizione (la quinta) del talent musicale di Rai 2, dove tutto invece è cambiato. A partire dal conduttore, che da quest'anno sarà Costantino Della Gherardesca, storico volto della seconda rete Rai grazie alla conduzione dell'adventure game Pechino Express.

Il noto rapper milanese siederà sulla poltrona rossa di The Voice e avrà al suo fianco i nuovi tre giudici del talent: Al Bano, Cristina Scabbia e Francesco Renga. Dopo aver mancato la vittoria lo scorso anno, J-Ax cercherà di rifarsi nell'edizione numero 5 del 2018, che lo vede come favorito, vista la quasi totale inesperienza degli altri giudici (Al Bano e Cristina Scabbia non hanno mai partecipato ad un talent, Renga invece è stato per qualche anno uno dei tre giudici ad Amici di Maria De Filippi). Nonostante ciò, spesso negli ultimi anni i talent hanno riservato grandi sorprese al pubblico. Basti pensare, ad esempio, alla vittoria di Dolcenera lo scorso anno a The Voice, tra lo stupore generale di tutti i presenti, considerati anche i coach presenti al talent, tra cui la mitica Raffaella Carrà.

IL RAPPORTO CON CRISTINA SCABBIA

A The Voice, J-Ax incontrerà di nuovo nella sua vita Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil. I due si conoscono da molti anni, da quando ancora entrambi non avevano mosso i loro passi decisivi nel mondo della musica. La cantante, in un'intervista rilasciata a Rolling Stone, ha ammesso che sarà un grande piacere per lei rivedere J-Ax, con cui un giorno cenò in un remoto ristorante giapponese di Los Angeles per puro caso. In questi ultimi giorni, in previsione del suo secondo debutto consecutivo nel talent di Rai 2, J-Ax ha concesso svariate interviste, tra cui anche al noto settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Alla giornalista Barbara Mosconi, J-Ax ha rivelato di essere tornato a The Voice perché contento dei cambiamenti che sono intercorsi a distanza di qualche tempo dalla sua ultima partecipazione, in occasione della quale - ha ammesso il rapper - c'erano stati diversi aspetti che non andavano propriamente a genio all'artista.

Per i progetti futuri, J-Ax ha rivelato che a breve raggiungerà Fedez negli Stati Uniti per preparare il loro nuovo video musicale, senza dimenticare i lavori in corso per la preparazione del concerto del 1° giugno a San Siro. E proprio a Fedez, divenuto padre del piccolo Leone Lucia a Los Angeles il 19 marzo scorso, in occasione della festa del papà, J-Ax ha dedicato un simpatico video su Instagram. Durante il video, J-Ax ha elencato le sei lezioni che ogni bambino impartisce agli adulti e, in particolare, ai suoi genitori. Il filmato postato su Instagram dall'ex frontman degli Articolo 31 ha collezionato oltre 24 mila mi piace, generando poco meno di trecento commenti.

© Riproduzione Riservata.