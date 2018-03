LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 22 marzo: in studio Susanna Messaggio. Il ritorno di Mina

Oggi, giovedì 22 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Oggi pomeriggio, giovedì 22 marzo 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini, che ieri ha fatto compagnia a 1.423.000 spettatori con l’11.8% di share nella prima parte, e 1.883.000 telespettatori con il 14.9% di share nella seconda parte. Come sempre, la puntata si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini con ospite Susanna Messaggio. La domanda del talk a cui la Filadini e le sue ospiti cercherannno di dare risposta è: “Cosa fare per tenersi un uomo?”. Infine si parlerà anche del ritorno di Mina: domani, venerdì 23 marzo, esce “Maeba”, il nuovo album di inediti della cantante.

Il futuro di Marco Liorni su Rai 1

In questi giorni circolano nuove voci sul futuro di Marco Liorni in Rai. Le indiscrezioni provenienti da viale Mazzini sembrano confermare che il conduttore de La vita in diretta per la prossima stagione sarà al timone di Domenica In. Non è è ancora chiaro se Liorni affiancherà Cristina Parodi o se ne prenderà il posto. Il sito TvBlog sostiene che Marco Liorni potrebbe diventare il conduttore principale, mentre a Cristina Parodi sarebbe riservata una fascia oraria compresa tra le 17 e le 18.45. Ignoto il destino della sorella Benedetta. L'ipotesi Liorni si è fatta sempre più concreta dopo le esitazioni di Antonella Clerici e Mara Venier. Ricordiamo che lo share di Domenica In, settimana scorsa, è finito ben al di sotto dell'11%, a fronte di un picco di Domenica Live del 18.9%.Intanto, è quasi certo che Marco Liorni sarà il conduttore di “Reazione a catena”, in onda dal prossimo 4 giugno.

