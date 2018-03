LE IENE, SCHERZO A RINGO/ Video, Elenoire Casalegno e la figlia Swami: “Incinta di uno sconosciuto”

22 marzo 2018 Fabio Belli

Elenoire Casalegno, scherzo a Ringo con la figlia Swami

Le Iene l'hanno fatta grossa con Ringo: il dj è stato messo a dura prova, il suo "cuore di papà" ha vacillato alla notizia che la figlia Swami (per giunta minorenne all'epoca in cui il servizio è stato realizzato) aveva avuto una relazione sentimentale con uno sconosciuto ed era rimasta incinta. Ad architettare lo scherzo anche la madre di Swami, Elenoire Casalegno, che ha iniziato a telefonare a Ringo avvertendolo di vedere la figlia strana e svagata, come se stesse nascondendo qualcosa. Nel servizio si vede Ringo tentare un primo approccio con la figlia per capire cosa stia succedendo, ma senza fortuna. Come confermato anche da Swami, Ringo è un papà molto protettivo ed apprensivo, e non si sente pienamente a suo agio nel parlare di questioni sentimentali.

L'AMANTE CHE NON TI ASPETTI

Come si vede nel filmato, a circa due mesi dal primo approccio Elenoire Casalegno è tornata alla carica, chiedendo a Ringo di venire a parlare perchè la situazione di Swami aveva preso uno sviluppo inaspettato. Ringo viene così a sapere che la figlia sta intrattenendo una relazione con un ragazzo di circa 20 anni, studente universitario, completamente sconosciuto però alla famigllia. L'occasione per saperne di più arriva però presto, perché Elenoire e Ringo vengono chiamati ad incontrare la madre del misterioso fidanzato della figlia (una pittoresca, anziana signora) per incontrarli a casa loro e ricevere una importante comunicazione. E l'impatto sarà devastante per Ringo, visto che ad accoglierlo c'è un uomo di mezza età, non certo uno studente universitario, in una casa molto modesta.

IL COLPO DI SCENA FINALE

E il meglio deve ancora venire, perché il misterioso amante di Swami che vive in casa dell'anziana madre, annuncia di aspettare assieme alla ragazza un bambino. Insomma, Swami è incinta, secondo quanto raccontato, da uno sconosciuto con un po' di pancetta, ultraquarantenne e che, Ringo scoprirà, ha anche un matrimonio fallito alle spalle e un figlio con un'altra donna alla quale non paga gli alimenti. La pazienza di Ringo è ormai al termine quando arriva anche Swami all'incontro che, vedendo il padre ormai al limite, gli svela lo scherzo, compresa la complicità di Elenoire. E per Ringo il sollievo, nonostante le mani tremani, sembra decisamente superiore rispetto alla rabbia.

