LE IENE, SCHERZO AD ASIA VALENTE/ Video, esperimento in stile Black Mirror per l'influencer: è l'unica vera

Le Iene, scherzo ad Asia Valente. Esperimento in stile Black Mirror per l'influencer, viene inserita in un reality in cui un gruppo di sosia accusa lei di essere un personaggio falso

22 marzo 2018 Fabio Belli

Asia Valente, lo scherzo a Le Iene

Gli scherzi delle Iene spesso coinvolgono programmi famosi, ma stavolta il programma Mediaset decide di alzare il tiro e coinvolgere una "quasi" famosa in un esperimento psicologico in stile Black Mirror. Come nel famoso telefilm, viene coinvolta una ragazza di professione influencer, Asia Valente, conosciuta per i suoi oltre duecentomila followers, ma che ancora non ha sfondato come vorrebbe nel mondo dello spettacolo. Asia viene coinvolta in un fantomatico reality sul web con altre persone famose, il cui vincitore sarebbe stato ammesso come concorrente all'Isola dei Famosi. Sin dal casting Asia dimostra come il suo unico interesse nella vita sia quello di diventare famosa, anche a costo di qualsiasi compromesso. E quando si presenta l'occasione di partecipare al reality (finto, ma lei non lo sa) è al settimo cielo.

UNICA VERA IN UN REALITY DI SOSIA

Ciò che Asia non sa non si risolve solo in questo: infatti, come in Black Mirror, Asia si ritrova al centro di un paradosso. E' l'unico personaggio vero in un reality di sosia, ovvero persone che dicono di essere e somigliano a personaggi famosi, ma non lo sono: e durante lo svolgimento dello show, la produzione accusa i concorrenti del fatto che tra di loro ci sia un impostore, una persona che non è chi dice di essere. Il che significa che solo venendo allo scoperto il "fake", la trasmissione potrà continuare. E qui si concretizza il paradosso: Asia viene accusata da tutti di non essere la vera Asia Valente: in pratica viene accusata l'unica vera in uno show di falsi di essere quello che non è. Il che procura grande confusione ad Asia, finché le Iene non le spiegano cosa è davvero successo: anche se per lei la fama sembra restare davvero l'unico obiettivo possibile.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: LE IENE, SCHERZO AD ASIA VALENTE, UNICA VERA IN UN REALITY DI FAKE

© Riproduzione Riservata.