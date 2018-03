LORENZO AMORUSO/ Una sconfitta e due Pressure test: come se la caverà oggi? (Celebrity Masterchef Italia 2)

Lorenzo Amoruso, ex difensore centrale della Fiorentina, è pronto a tornare ai fornelli di Celebrity Masterchef Italia 2 dopo i due Pressure Test della prima puntata.

Lorenzo Amoruso a Celebrity Masterchef Italia 2

Fra i concorrenti più agguerriti di Celebrity Masterchef Italia 2 c'è anche l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, che ha dato prova di grande inventiva presentando, nel corso del primo Invenction Test, il suo risotto. Il concorrente, però, è riuscito a sbagliare completamente il piatto a causa della quantità di sale del tutto squilibrata rispetto al resto della portata e, di conseguenza, è stato costretto a infilarsi il temutissimo grembiule nero riservato ai candidati all'eliminazione; assieme a lui anche Laura Barriales Margherita Grambassi e Daniele Tombolini, con i quali l'aspirante chef si è dovuto confrontare nel corso del primo, temutissimo, Pressure Test. Per l'occasione, in particolare, Bruno Barbieri ha chiesto agli aspiranti cuochi amatoriali vip di spiumare una gallina, una prova che sin da subito si è dimostrata inaccessibile per alcuni concorrenti, ma ottimale proprio per Lorenzo Amoruso. L'ex calciatore, infatti, è riuscito a fare tesoro dei preziosi consigli dello chef stellato e a conquistare, così, l'ambitissimo grembiule bianco.

LA DELUSIONE DOPO LA SCONFITTA E IL SECONDO PRESSURE TEST

Dopo aver conquistato un posto nella cucina di Celebrity Masterchef Italia 2 superando con successo un agguerrissimo Pressure Test, Lorenzo Amoruso ha avuto la possibilità di diventare il capo della sua brigata in esterna. Il suo team, tuttavia, non è riuscito a conquistare l'esigente palato dei giurati e per questo motivo tutta la squadra si è vista costretta a tornare in cucina per sfidarsi in un nuovo Pressure Test. Lorenzo Amoruso, in grande vantaggio dopo aver già vissuto l'esperienza del pressure, non ha digerito fino in fondo la nuova sconfitta, diventata più cocente con la consapevolezza di non essere riuscito a guidare al meglio la sua squadra. Tuttavia, il concorrente ha scelto di sottoporsi alla sfida salvando fra tutti Andrea Lo Cicero, e dopo aver sfidato gli altri concorrenti all'asta, ha realizzato una frittura discreta che gli è valsa la vittoria. Dopo le tante vicissitudini della prima puntata, riuscirà l'ex calciatore a dare il meglio di sé nel secondo appuntamento?

