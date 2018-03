Laura Barriales dopo Celebrity Masterchef/ Chef al veleno: “Barbieri? Ce l’aveva con me perché rispondevo…”

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Laura Barriales

Laura Barriales si è confidata questa settimana tra le pagine di Diva e Donna in edicola. La showgirl è stata la prima ad essere eliminata da Celebrity Masterchef Italia, insieme alla scrittrice Barbara Alberti. Lei però, ha confidato alla rivista di avere imparato a cucinare e presto le toccherà anche fare la mamma. Sposata con Fabio Cattaneo, i due vivono in Svizzera. La spagnola più amata d'Italia, ha portato la sua esuberanza di nuovo in televisione e tra i fornelli: "Mia madre mi aveva detto: Non imparare a cucinare che poi sei costretta a farlo tutti i giorni", svela. Poi confida che a casa cucina il marito, anche se ogni tanto si concedono il lusso di chiamare uno chef personale. "Io e Fabio siamo diversi che più non si può, ma lui mi ha dato serenità: ci legano i valori, lottiamo per la famiglia". Poi confida il suo desiderio di diventare mamma fin quando aveva 19 anni: "Adesso ne ho 35, mi sa che presto mi tocca". Nonostante viva in Svizzera, confessa di mantenere ancora i suoi ritmi spagnoli: "Vado a dormire alle tre e mi sveglio con molta calma".

Laura Barriales e Celebrity Masterchef: “Adoro Serena Autieri!”

Laura Barriales svela poi di vivere facendo la spola tra Lugano e Milano dove attualmente lavora. Percorre ogni giorno, circa 40 minuti di macchina. Per quanto riguarda Masterchef invece, pare che l'abbiamo presa perchè affascinati dal suo carattere: "Sono una solare, tenace, volitiva, che apprende rapida. Durante la registrazione, ho avuto incubi tutte le notti. Tipo non saper misurare i grammi della farina. Uno choc. Arrivo lì e tutti sanno cucinare. Sanno fare la pasta a mano. Serena Autieri pazzesca, sembra nata cucinando. La Tatangelo anche, Orietta Berti te la immagini. "Che ci faccio io qua?", mi dicevo". Proprio in cucina, era già comparsa con Benedetta Parodi alcuni anni fa, nel tentativo di cucinare le torrijas: "Ero proprio una pippa in cucina, poi ho fatto grandi progressi". Per quanto riguarda la sua esperienza con il cooking show, confessa di aver legato un po' con tutti ma in particolare proprio con Serena Autieri: "Una grande donna, sa fare tutto, cucinare, cantare, recitare...".

Laura Barriales, la frecciatina a Barbieri

Di seguito, l'intervista di Laura Barriales procede anche menzionando i tre di giudici del programma, svelando che inizialmente aveva paura di Joe Bastianich ma poi ha avuto dei problemi con Barbieri: "È proprio vero che il veleno sta nelle boccette piccole..." conclude lanciando una sonora frecciatina allo chef. Poi continua: "Ce l'aveva con me perchè gli rispondevo male. Difendevo i miei piatti. "Chissà cosa fate voi nei vostri ristoranti che noi non vediamo...". Cannavacciuolo invece, fa la parte dell'amicone ma anche Bastianich è buono. Se lei era incerta per questa nuova avventura, il marito aveva le idee chiarissime: "Voleva tornassi stellata e padrona dei fornelli". Ed infatti prima di Masterchef era lui il re della cucina. In ultimo, un pensiero per mamma Lucy: "La migliore delle mamme e la più grande delle amiche" ed i primi passi nel mondo dello spettacolo: "Il primo a propormi di fare la modella fu un parente gay. Stavo al funerale di un mio zio. Mia madre fu dura: "Col cavolo, finisci prima di studiare". Dopo il liceo ha puntato i piedi sentendo l'esigenza di andare via da Leon, il suo paese d'origine: "Volevo scappare ma i miei mi smontarono dicendo che sarei stata una delle tante...".

