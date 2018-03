Leonardo De Andreis compie 18 anni/ La Vita in Diretta, parla la mamma: "È un ragazzo speciale"

Leonardo De Andreis, finalista di Sanremo Young e ospite a La Vita in diretta assieme a sua madre, riceve da Antonella Clerici gli auguri per i suoi 18 anni compiuti oggi.

22 marzo 2018 Anna Montesano

Leonardo De Andreis, ospite a La Vita in diretta

La nuova puntata de La Vita in Diretta ha inizio con un ospite molto speciale: Leonardo De Andreis. Si tratta di uno dei quattro finalisti di Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici, in studio oggi per un'occasione davvero speciale. Oggi Leonardo compie 18 anni e riceve gli auguri di tutto il pubblico di RaiUno oltre che di Marco Liorni che lo ospita a La Vita in Diretta assieme ad una donna speciale: la sua mamma. Bellissime le parole della donna che racconta la decisione di adottare Leonardo: "Quando si sceglie di avere un figlio si deve fare sicuramente un atto di accoglienza perchè non possiamo sapere cosa ci riserverà la vita". Altrettanto belle e ricche di ammirazione, sono le parole che ha Leonardo per sua mamma, suo padre e sua sorella Chiara, che questa sera festeggeranno con lui il suo 18esimo compleanno.

GLI AUGURI DI ANTONELLA CLERICI

Ma per Leonardo arrivano a La Vita in Diretta anche gli auguri di un'altra persona speciale: Antonella Clerici. La conduttrice di Sanremo Young, ai microfoni dello show di RaiUno, dichiara: "Qual è il segreto di Leonardo? Secondo me di essere un ragazzo molto solare, contento e non vive le sue difficoltà motorie come un problema reale ma riesce a superare queste barriere con il sorriso, la passione, l'interazione con gli altri e con la sua intelligenza. È un ragazzo che può fare davvero molta strada nella musica". Lo stesso Leonardo sui social si è però fatto un augurio speciale: "Oggi compio 18 anni ed arrivano in uno dei periodi più importanti della mia vita...un momento in cui il mio sogno sta prendendo forma, in cui il mio impegno per la musica sarà sempre maggiore perché non voglio smettere di crederci!!"

