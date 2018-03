Luca Onestini e Soleil Sorge/ "Volevo fare una famiglia, lui andare al GfVip", dubbi mesi prima della rottura

Luca Onestini e Soleil Sorge, "Volevo fare una famiglia, lui invece andare al Gf Vip". Le parole della ragazza dimostrano come la rottura con l'ex tronista sia ancora precedente.

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Luca Onestini e Soleil Sorge

Spuntano retroscena sulla rottura tra Luca Onestini e Soleil Sorge che si sono lasciati durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip 2017 senza nemmeno un confronto diretto. È la ragazza a tornare a parlare della storia con l'ex tronista di Uomini e Donne, sottolineando a Uomini e Donne Magazine: "Io non ho mai tradito Luca Onestini. Ho messo fine alla relazione con una lettera quando era dentro la casa del Gf Vip. La fine però era iniziata ben prima. Marco Cartasegna è entrato nella mia vita due volte e in momenti diversi. Il primo durante Uomini e Donne quando era sul trono con Luca, ma non disdegnava il mio sguardo. Per caso ci siamo incontrati ad un party durante la fashion week. Luca Onestini era dentro la casa. Quella sera abbiamo scherzato da amici, in modo cordiale senza andare oltre. In quel periodo Marco cercava casa a Milano e abbiamo iniziato a sentirci ma mantenendo le distanze". L'attacco pesante a Luca Onestini arriva quando spiega: "Lui voleva fare il Grande Fratello Vip, io una famiglia".

LA ROTTURA AL GF VIP

La rottura tra Luca Onestini e Soleil Sorge ha fatto chiacchierare davvero molto perché avvenuta in maniera indiretta al Grande Fratello Vip 2017. L'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto nella casa in una delle puntate suo fratello che gli svelava come stavano andando le cose fuori dal programma. La ragazza era infatti sempre più vicina a Marco Cartasegna e Luca Onestini senza nemmeno chiedere il confronto con la sua fidanzata. Dentro la casa poi era nata quella simpatia con la modella Ivana Mrazova, all'epoca anche lei fidanzata, che una volta finito il reality si sarebbe trasformata in una storia d'amore davvero intensa e piena di sentimento. Luca Onestini si è dimostrato ragazzo molto simpatico, ma il pubblico si è interrogato sempre sul perchè fosse finita la sua relazione con la bella Soleil Sorge che aveva conosciuto a Uomini e Donne e di cui sembrava davvero innamoratissimo.

