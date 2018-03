Margherita Granbassi/ L'ex schermitrice affronta l'amatriciana (Celebrity Masterchef Italia 2)

Margherita Granbassi questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, in onda su Sky Uno. L'ex schermitrice che ama la pasta affronta l'amatriciana.

22 marzo 2018 Redazione

Margherita Granbassi

Margherita Granbassi è un ex schermitrice che si è messa alla prova ai fornelli di Celebrity Masterchef Italia 2, in onda su Sky Uno. La bella 38enne infatti ha voluto misurare la propria esperienza in cucina al pari degli altri concorrenti, decidendo di essere giudicata dai tre cuochi giudici: Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Nella scorsa puntata Margherita Granbassi si è presentata al pubblico e agli altri concorrenti di Celebrity Masterchef. L'ex schermitrice ha rivelato di essere un'amante della pasta e di riuscire a cucinare praticamente qualsiasi piatto con questo ingrediente. Comunque, in totale sincerità ha affermato di non saper fare la pasta in casa. La triestina possiede grande creatività e inventiva in cucina e cerca sempre di ideare ricette nuove e coinvolgenti. Nella scorsa puntata ha presentato ai giudici una ricetta del tutto originale denominata Adamo ed Eva. Tuttavia Margherita ha dovuto affrontare il Pressure test che prevedeva di spennare una gallina. La Granbassi si è resa protagonista della prova sia in senso positivo che negativo. Infatti, la triestina non riusciva a spennare l'animale ed è scoppiata in un copioso pianto. Affidandosi alla sua forza di volontà però, l'ex schermitrice è riuscita nel suo intento, cucinando poi una discreta gallina in montagna e salvandosi dalla possibile eliminazione.

La ex schermitrice che ama la pasta

Margherita Granbassi possiede una grande forza di volontà, abbinato a un carattere combattivo che la porta a concludere qualsiasi sfida gli si ponga davanti. Nella prossima puntata i concorrenti di Celebrity Masterchef Italia 2 dovranno confrontarsi con la Mystery Box. Questo test gli assegnerà particolari ingredienti che dovranno essere poi combinati per creare una precisa ricetta. La creatività non manca all'ex schermitrice che potrebbe inventarsi un piatto unico nel suo genere. In caso di vittoria nella prova, Margherita acquisirebbe un discreto vantaggio per l'invention test. Nella seconda esterna poi, i concorrenti andranno a visitare Amatrice, città nella provincia di Rieti. Lì Margherita dovrà cimentarsi con la portata principale della sfida, la famosa amatriciana! Non dovrebbero esserci troppi problemi in questo caso per la bella triestina dal momento che il suo rapporto con la pasta è, a suo dire, eccellente!

© Riproduzione Riservata.