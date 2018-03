Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e anticipazioni: pace tra Francesco Monte ed Eva Henger, Nadia Toffa (22 marzo)

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni e ospiti prima puntata del 22 marzo: Francesco Monte ed Eva Henger fanno pace? Sul palco anche Nadia Toffa e Pio e Amedeo.

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Maurizio Costanzo Show, anticipazioni

Maurizio Costanzo torna in scena con il suo Maurizio Costanzo Show, nella prima serata di oggi, giovedì 22 marzo. Tanti gli ospiti presenti in teatro e tra questi, l’attenzione è indiscutibilmente tutta concentrata sul faccia a faccia tra Francesco Monte ed Eva Henger. Dopo tutta la polemica del canna-gate dell’Isola dei Famosi, la produzione del reality show tramite un evidente tira e molla, prima aveva deciso di non parlarne più, poi ha voluto mettere sotto la lente d’ingrandimento ogni naufrago in studio e in ultimo, Alessia Marcuzzi ha pensato bene di “impazzire” in diretta e sbraitare contro l’ungherese senza poi chiederle scusa ed anzi, prendendo in giro l’intera situazione durante la diretta dello scorso martedì sera. Nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, il conduttore romano regalerà al pubblico il confronto più atteso della televisione degli ultimi tempi. Il salotto mediatico di Costanzo è in scena dal 1982 quando, con oltre 4.422 puntate all’attivo, ha tenuto incollati i telespettatori al video ormai da ben 36 anni.

I consigli di Costanzo alla Henger e la Marcuzzi

Il segreto del successo è che Maurizio Costanzo si è inventato la formula del talk e di conseguenza la composizione chiamata infotainment, creando un perfetto mix tra conoscenza, informazione e puro intrattenimento. Ad accompagnare il conduttore, sul palcoscenico ritroveremo anche questa volta la mitica Zago Band che avrà modo di raccontare attraverso l’ausilio della musica, i racconti, le immagini e lo spettacolo di oggi. Francesco Monte ed Eva Henger, dopo le accuse reciproche avranno modo di fare la pace oppure sanciranno la guerra definitiva? In questo ultimo periodo, proprio Costanzo si era espresso in merito tra le pagine di Nuovo TV. Il giornalista romano aveva infatti dichiarato di essere dalla parte dell’ungherese: "Ha fatto bene ma sospetto che lei abbia parlato proprio quando è stata nominata da Francesco Monte e poi eliminata". Proprio al giornale diretto da Riccardo Signoretti, aveva anche dato un consiglio ad Alessia Marcuzzi: “Penso che la showgirl debba armarsi di pazienza: più passa il tempo e più si capisce che il terreno su cui ci si sta muovendo è minato. La mia viva raccomandazione per l'anno prossimo è scegliere meglio i naufraghi da mandare sull'Isola. In passato ci sono stati personaggi più adatti e, diciamocelo, davvero famosi!".

Maurizio Costanzo Show, tutti gli ospiti

Ma quali altri personaggi famosi saliranno sul palcoscenico della nuova stagione de Il Maurizio Costanzo Show? Scopriamolo tramite le anticipazioni. Francesco Monte non sarà da solo. Ed infatti, sul palcoscenico del teatro romano ci sarà al suo fianco anche suo padre Angelo. Con Eva Henger invece, la figlia Mercedesz. Oltre gli ex isolani, ci sarà spazio per ospitare anche Lino Banfi l’amatissimo Nonno Libero di Un Medico in Famiglia. Grandissima attesa anche per Nadia Toffa. La giornalista ed inviata de Le Iene, dopo il malore dello scorso dicembre ha raccontato di avere avuto un tumore e con il conduttore romano, avrà modo ancora una volta di analizzare il tutto, in maniera positiva e solare come ha fatto dal principio. Poi ci saranno anche l’ex Direttore de Il Sole 24 ore Roberto Napoletano, gli attori comici e conduttori tv Paolo Ruffini e Pio e Amedeo e la giovanissima rivelazione del web, la YouTuber Iris Ferrari. Il Maurizio Costanzo Show, nasce da un’idea dello stesso giornalista insieme ad Alberto Silvestri scritto con Pierluigi Diaco e Gabriele Parpiglia. La Produzione è della Fascino P.g.t per Mediaset e Valentino Tocco firma la regia.

