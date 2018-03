Monica Bellucci ai David di Donatello 2018/ L'attrice fa tendenza tra lob e grande femminilità

Monica Bellucci, 53 anni, si è presentata sul palcoscenico dei David di Donatello 2018 con un look da mozzare il fiato: lob e femminilità al top per l'attrice!

22 marzo 2018 Anna Montesano

Monica Bellucci ai David di Donatello 2018

Cinquantatré anni, una carriera da grande star e la capacità di stupire ogni volta con look sublimi, attirando su di sé gli occhi di tutti. Monica Bellucci ci è riuscita infatti anche ieri, sul palcoscenico dei David di Donatello, quando si è mostrata con un lungo abito nero e un taglio di capelli che ha lasciato tutti senza fiato. Monica Bellucci ieri, alla sessantaduesima edizione dei David di Donatello, ha consegnato la statua alla carriera a Steven Spielberg; e seppur il grandissimo regista avesse attirato l'attenzione di tutti con le sue dichiarazioni, l'attrice ha folgorato il pubblico con la sua bellezza. Per l'occasione la Bellucci ha sfoggiato un lob, che è il taglio di capelli a media lunghezza che fa tendenza quest'anno.

Monica Bellucci come Kim Kardashian: il lob fa tendenza

Per dirla all'italiana, un caschetto perfettamente simmetrico, con fila centrale che esalta la femminilità del volto. Di esaltare la femminilità Monica Bellucci non ne ha di certo necessità, visto che l'attrice è splendida ed estremamente femminile in ogni occasione. L'attrice dimostra però di essere sempre attenta alle nuove tendenze: come la Bellucci, infatti, famosissimo è il bob di Kim Kardashian, imitatissimo anche da chi così famoso non è. Già lo scorso febbraio Monica Bellucci, che è stata insignita del premio Filming On Italy Award, un riconoscimento alla sua carriera di attrice internazionale al Festival Filming on Italy a Los Angeles, si è mostrata al pubblico con il taglio con il quale l'abbiamo vista ieri ai David di Donatello e in abito rosso. Da togliere il fiato.

© Riproduzione Riservata.