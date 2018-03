Nadia Toffa / "Le persone mi dicono di aver trovato energia dalle mie parole" (Maurizio Costanzo Show)

Nadia Toffa, stasera ospite del Maurizio Costanzo Show, ha ricevuto il premio "Personaggio bresciano dell’anno" dal Museo della fotografia. Eccole sue parole in occasione della...

22 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Mercedes Henger, Nadia Toffa e Paolo Ruffini al Maurizio Costanzo Show

I riflettori del Maurizio Costanzo Show questa sera saranno tutti puntati su Nadia Toffa, nota inviata delle Iene che qualche settimana fa ha spiazzato tutti rivelando in diretta tv di aver avuto un tumore. Assieme a lei, nel salotto del noto talk show di Canale 5, si parlerà di prevenzione e cure, con un focus particolare sulla sua esperienza, che in breve tempo si è conclusa nel migliore dei modi. Nadia Toffa, infatti, lo scorso 2 dicembre è stata colpita da un malore e, dopo il misterioso crollo nella hall di un albergo, è stata portata di corsa in ambulanza e poi in elicottero verso l'ospedale più attrezzato. Con il ritorno sulle scene è arrivata quindi la confessione, un "ho avuto un cancro" che ha spiazzato e commosso tutti. La nota Iena ha infatti rivelato di aver subìto una operazione e di essersi sottoposta a chemioterapia e radioterapia, prima di poter urlare a gran voce di essere finalmente guarita.

VINCITRICE DEL PREMIO "PERSONAGGIO BRESCIANO DELL'ANNO"

Nadia Toffa ha ricevuto il premio "Personaggio bresciano dell’anno" dal Museo della fotografia. A premiarla è stata la vice presidente del museo Luisa Bonmdoni, che dopo aver sottolineato l'ampio numero di voti pervenuti per lei sui canali social, ha aggiunto che "la carica e la grande energia dimostrata possano essere d’esempio ai bresciani per tornare a far ruggire la leonessa". La nota Iena di Italia 1, dopo aver ricevuto il riconoscimento, ha ringraziato tutti i presenti: "Ci sono un sacco di cose che non avrei mai pensato potessero accadermi nella vita: è bella perché ti stupisce sempre. Questo premio per me è un orgoglio perché arriva da Brescia, la mia città". Ad applaudire, in prima fila, anche i suoi genitori Maurizio e Margherita, oltre a un nutrito gruppo di fan che non hanno rinunciato all'immancabile selfie con la vincitrice. Dopo aver raccontato al mondo intero di aver avuto un tumore, Nadia Toffa ha ammesso di essere stata "sommersa da mail di persone che mi raccontano la loro esperienza e mi dicono di aver trovato energia dalle mie parole", così come riporta Alessandra Troncana per il Corriere della sera.

