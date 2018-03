Numero di cellulare di Francesco Monte in tv?/ Paola di Benedetto a Mattino 5 "si è visto": ecco il video

Questa volta potrebbe essere una cosa positiva quella accaduta a Francesco Monte soprattutto dopo le parole di Paola di Benedetto a Mattino 5 riguardo al famoso numero di cellulare

22 marzo 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Paola di Bendetto

Importanti rivelazioni oggi a Mattino 5 dove Paola Di Benedetto è stata ospite insieme a Filippo Nardi per parlare di quanto è successo in Honduras soprattutto con Francesco Monte. I due si sono avvicinati molto nei primi giorni e poi anche sull'isola dove hanno creato un gruppo insieme a Marco Ferri, Rosa Perrotta e Filippo Nardi, proprio con lui, Paola di Benedetto e Monte hanno creato una sorta di triangolo davvero solido e importante. Le prime due settimane, la Di Benedetto e il suo tronista si sono nascosti un po' le prime due settimane ma quando lui è andato via e ha lasciato l'isola, era ormai troppo tardi rammaricarsi. Proprio al suo ritorno in studio lei ha capito che il tronista era pronto ad aspettarla e incontrarla ma al suo posto, ad accoglierla, c'era solo un mazzo di rose con tanto di bigliettino con su scritto il numero di telefono del pugliese.

IL VIDEO INCRIMINATO RILANCIA LA CACCIA A MONTE

Da allora sono passate due settimane ma solo oggi, a Mattino 5, la sexy Madre Natura, ha ammesso che quella sera, girando per sbaglio il biglietto, ha lasciato intravedere il numero di Francesco Monte. In effetti è così e la nostra curiosità è stata ripagata grazie ad un video destinato a diventare virale. Proprio in pochi frame, è riuscendo a fare il giusto fermo immagine allargando poi lo screen si può vedere il numero di Francesco Monte. Se il discorso era finiro ormai due settimane, sicuramente dopo questo "scoop", i fan del tronista riusciranno a trovare il modo di entrare in contatto con lui. Cliccate qui per vedere il video e buona caccia!

