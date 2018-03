PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 22 marzo 2018 a LatteMiele: cautela per i Pesci, calma per lo Scorpione

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 22 marzo 2018, a LatteMiele. Previsioni segno per segno: grande cautela per i Pesci, lo Scorpione deve risolvere alcuni problemi con calma.

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 22 MARZO 2018

Ora invece andiamo a mettere l'oroscopo di Paolo Fox sotto la lente di ingrandimento, analizzandolo segno per segno. Partiamo da Ariete e Toro. Ariete: questi giorni sono importanti perché anche se c'è un Saturno decisamente dissonante, bisogna cercare di ritrovare energia e la strada giusta. Dal punto di vista professionale non vi sono delle grandi novità. Invece per quanto riguarda i sentimenti, questo è un momento positivo, dato che si appare davvero molto pieni di energia. Toro: in questa settimana vi è un buon recupero. Giove rimane dissonante, ma c'è comunque Saturno positivo. I sentimenti sono illuminati da un buon cielo. Venere in questi giorni regala speranza a questo segno, dando quindi un impulso nell'ambito amoroso. Sarebbe meglio cercare delle soluzioni anche se in questo momento si sente che qualcosa sta diventando più difficile da accettare. Nelle prossime ore si cerca la svolta.

GRANDE CAUTELA PER I PESCI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a guardare i segni che si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci devono vivere questo momento con grande cautela, senza capire che a volte ci si può complicare la vita anche se ci si trova di fronte a situazioni apparentemente semplici. Il Capricorno cerca persone vicino che non debbano essere solo forti, ma che abbiano anche continuità nella gestione di certi tipi di comportamento. Bisogna cercare di fare molta attenzione per quanto riguarda le polemiche che possono creare non pochi problemi. Periodo interessante per lo Scorpione che comunque deve risolvere alcuni problemi prima di spiccare definitivamente il volo. Momento particolare per il Sagittario che potrebbe innervosirsi di fronte a certe parole che non sono percepite nel modo giusto. A volte stare calmi e cercare di evitare complicazioni può essere il modo giusto di reagire.

LUNA IMPORTANTE PER I GEMELLI, TOP E FLOP

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dai segni top e flop della giornata di oggi, giovedì 22 marzo 2018. La Luna illumina il segno dei Gemelli che riesce a regalare delle sorprese molto interessanti. Una nuova energia sta regalando delle risposte e il momento è decisamente positivo e questo potrebbe permettere di realizzare diverse situazioni che sembravano essere rimaste in sorpresa. Settimana decisamente interessante anche per i nati sotto il segno del Cancro che in questa seconda parte dell'anno possono ottenere delle risposte non da poco. Si stanno aspettando delle risposte che però tardano ad arrivare, ora c'è la possibilità con un po' di applicazione di trovare delle soluzioni. Il fine settimana sarà invece pieno di tensione per la Bilancia che non riesce a mantenere la calma di fronte a diverse situazioni complesse e non facili da gestire. Attenzione ai sentimenti che possono rivelare delle sorprese.

