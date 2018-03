POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso ha fatto una scelta difficile

Oggi, giovedì 22 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice Barbara D'Urso annuncia sui social di aver fatto una scelta difficile.

22 marzo 2018 Redazione

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, giovedì 22 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con “Pomeriggio 5”, condotto da Barbara D’Urso. Ieri, mercoledì 21 marzo, il programma ha fatto compagnia a 2.106.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte, a 2.471.000 spettatori con il 18.6% nella seconda parte e a 2.435.000 spettatori con il 16.8% nella terza. Poco fa la conduttrice di Mediaset ha pubblicato un selfie sul suo profilo Instagram in cui rivela di aver qualcosa di importante da comunicare ai suoi fan: “Buongiorno! Ho fatto una scelta difficile. Tra poco arriva il video che vi dirà la verità... Sarete i primi a saperlo”. Nelle “storie” poi la conduttrice mostra delle curve e due bambole che definisce i due “ipotetici fidanzati”. A cosa si riferirà la conduttrice? Tra i commenti non manca qualche critica: “Ma che caspita ce ne frega….” e “Lasci l'Italia?... Brava, vattene per sempre a Miami!”, scrivono due utenti.

Lite in diretta

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5 è andata in onda una lite in diretta durante il collegamento con Terzigno. Barbara D'Urso si è occupata dell'omicidio di Immacolata Villani uccisa dal marito Pasquale Vitiello che poi si è tolto la vita. In collegamento c’era la sorella di Pasquale, Annalisa: “Smettiamola di marciare su una persona che non c'è più, non ho acceso la tv, ma mi hanno detto quello che state dicendo”, ha detto la donna. Annalisa ha infatti criticato alcuni programma che hanno definito suo fratello un violento. Quando i toni della donna si sono accesi, la D'Urso ha chiesto spiegazioni: Annalisa Vitiello ha spiegato che non si riferiva a Pomeriggio 5 ma agli attacchi subiti in generale dai media e dalle persone comuni sui social. La donna ha interrotto il collegamento e dopo essersi calmata è tornata in diretta.

