Paola di Benedetto a letto con Francesco Monte e Filippo Nardi/Balestri: "amore mediatico? Non farlo soffrire"

22 marzo 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Paola di Bendetto

Strana coppia di ospiti oggi a Mattino 5 dove una Federica Panicucci gongolante ha annunciato la presenza di Filippo Nardi e Paola di Benedetto in studio. I due eliminati dall'Isola dei Famosi nonché grandi amici inseparabili (anche con Francesco Monte) sono nel salotto di Federica Panicucci per raccontare tutto quello che è successo in Honduras ma anche quello che sta accadendo in questi giorni, dal loro ritorno in Italia. Fin qui tutto normale e dopo aver ripercorso le tappe più importanti dell'esperienza di Filippo Nardi in Honduras, l'attenzione si sposta su Paola di Benedetto e sul suo percorso ma ecco arrivare l'inidizio divertente ma che potrebbe confermare anche il fatto che la storia tra lei e Francesco Monte fa acqua da tutti i lati e, addirittura, potrebbe essere falsa come molti pensano. Ma di cosa si tratta?

LE AMMISSIONI DI PAOLA DI BENEDETTO

La rivelazione che fa sorridere e che, allo stesso tempo, indigna i fan riguarda il fatto che l'amicizia tra Paola di Benedetto, Filippo Nardi e Francesco Monte non è solo televisiva e, quindi, messa in mostra solo davanti alle telecamere, ma anche dietro. Secondo la bella Madre Natura e l'ex gieffino, i due stanno spesso dormendo insieme condividendo l'albergo dove alloggiano e anche lo stesso letto. Attenzione, però, perché i due non hanno dormito da soli e spesso in mezzo a loro c'era anche Francesco Monte, segno che i tre sono davvero inseparabili ma anche che forse l'ex tronista e Madre natura non hanno ancora quell'intimità che volevano far trapelare sui giornali e davanti alle telecamere di Verissimo. A questo punto è Marco Balestri che parla di uno strano triangolo mediatico che potrebbe presto finire magari delundendo ancora Monte che ha già sofferto molto per Cecilia Rodriguez: "Ti raccomando, non farlo soffrire per qualche copertina o altro". Lei assicura che non sarà così.

