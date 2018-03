Paolo Ruffini/ La rottura con Diana Del Bufalo e il ritorno a teatro con “Up&Down” (Maurizio Costanzo Show)

Paolo Ruffini sarà ospite del "Maurizio Costanzo Show" nella puntata di oggi, giovedì 22 marzo, in seconda serata su Canale 5. Il conduttore è a teatro con lo spettacolo "Up&Down".

22 marzo 2018

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo

Si preannuncia una puntata scoppiettante quella del Maurizio Costanzo Show prevista per la seconda serata di giovedì 22 marzo su Canale 5. Tra i tanti ospiti della serata oltre a Francesco Monte, Eva Henger e Nadia Toffa, ospite di Maurizio Costanzo sarà anche il noto comico e conduttore televisivo Paolo Ruffini. Per il simpatico toscano si tratta della prima ospitata nel salotto di Maurizio Costanzo. Il presentatore toscano, che ha condotto le ultime edizioni di Colorado, è salito recentemente alla ribalta del gossip per la sua relazione con l'attrice e conduttrice Diana Del Bufalo, sua collega sul palco di Colorado per diversi anni. Lo scorso dicembre, ospite a Radio 24, Paolo Ruffini ha parlato per la prima volta della rottura con Diana Del Bufalo, sfoggiando tutte le sue doti da comico: "Questa estate era scappata con uno e poi è tornata. Si è messa con un altro, con un chirurgo plastico. Un certo Finocchi, su cui lei ha dato anche giudizi lusinghieri a livello sessuale. Ma io sono a favore del poliamore, tutta la vita”. A Febbraio Ruffini è anche stato ospite della trasmissione Amici di Maria De Filippi, assieme a Diana Del Bufalo, per presentare il sui intono film "Puoi baciare lo sposo”, uscito il 1° marzo.

A teatro con "Up&Down"

Come dichiarato in un'intervista rilasciata a Vanity Fair il 17 marzo 2018, Paolo Ruffini è impegnatissimo nel portare avanti il suo ultimo spettacolo teatrale intitolato “Up&Down”: “È uno spettacolo che racconta le relazioni umane in chiave comica. Sono sul palco con 6 ragazzi della compagnia Mayor Von Frinzius”, ha detto Ruffini all'Adnkronos. La Mayor Von Frinzius è una compagnia teatrale livornese nata nel 1997 ed è diretta da Lamberto Giannini che cura la regia dello spettacolo. Ne fanno parte 97 attori, metà dei quali disabili e sei dei quali - 5 down e un autistico - prendono parte allo spettacolo, dedicato alle persone che sono "in down”, cioè un po' tristi. In “Up&Down” c’è anche una riflessione sui social: “Prende spunto dalla frase di un hater che, commentando lo spettacolo, mi ha scritto su facebook 'Non vedo la differenza tra Ruffini e i down?'. Frase cui ho risposto 'Infatti non c’è’”, ha raccontato Ruffini. Lo spettacolo sta riscuotendo un enorme successo in giro per l'Italia e nell'ultima settimana di marzo 2018 porterà il comico anche a Milano.

