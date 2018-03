Pio e Amedeo/ Dal successo di Emigratis al “miracolo” tra Monte e Henger (Maurizio Costanzo Show)

Pio e Amedeo, il duo comico foggiano è reduce dal grandissimo successo di pubblico con il ritorno di Emigratis su Italia 1. Attese grandi risate anche stasera. (Maurizio Costanzo Show)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Pio e Amedeo, Maurizio Costanzo Show

Pio e Amedeo saranno ospiti nella puntata di domani, giovedì 22 marzo, del Maurizio Costanzo Show, la storica trasmissione delle reti Mediaset, in onda su Canale 5 in seconda serata. I due comici avranno modo di parlare delle nuove puntate di Emigratis, con cui hanno debuttato in prima serata su Italia 1 nella giornata di lunedì. Emigratis, arrivato ormai alla sua terza stagione, si è confermato a distanza di tre anni un prodotto molto amato tra i più giovani. Per Pio e Amedeo quello di lunedì è stato l'esordio assoluto in prime time del programma Emigratis. La risposta del pubblico da casa è stata molto importante: nonostante la forte concorrenza di Rai Uno, che trasmettava in replica Il Commissario Montalbano, il duo comico è riuscito a ottenere il 9,8 per cento di share, portando a casa oltre 2,2 milioni di telespettatori. Un ottimo risultato per la rete, considerando sia la concorrenza Rai (su Rai 3 in onda Report, su Rai 2 Boss in incognito, entrambi battuti dal programma di Pio e Amedeo) sia Mediaset, che proponeva su Canale un nuovo appuntamento serale con Il Segreto.

LA MISSIONE DI EMIGRATIS 3

In una recente intervista concessa a Vanity Fair, Pio e Amedeo hanno spiegato quella che è la missione che si sono posti per la terza stagione di Emigratis: abbattere ogni tipo di pregiudizio utilizzando l'ironia (e l'autoironia), lasciando da parte la retorica, fin troppo abusata da altre persone. Non è un caso che il tema principale della prima puntata di lunedì scorso sia stato quello dell'omosessualità, con Pio e Amedeo che sono riusciti a combattere i pregiudizi denudandosi - letteralmente - di fronte al proprio pubblico. Il duo comico foggiano ha voluto ringraziare i propri fan postando su Instagram un'immagine che li ritrae nudi sulla spiaggia di Ibiza, dove hanno incontrato - tra gli altri - anche Stefano De Martino, l'ex marito di Belen Rodriguez, attuale inviato all'Isola dei famosi in Honduras. Dopo la partecipazione in seconda serata su Canale 5 al Maurizio Costanzo Show, i due saranno di nuovo protagonisti lunedì prossimo su Italia 1 in prime time con la seconda puntata di Emigratis.

