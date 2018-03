Roberto Napoletano/ Chi è? L'ex direttore del "Sole 24 Ore" nel salotto di Canale 5 (Maurizio Costanzo Show)

Roberto Napoletano, ex direttore del "Sole 24 Ore", sarà ospite questa sera del Maurizio Costanzo Show. sul palco del noto talk di Canale 5, il giornalista parlerà di...

Roberto Napoletano, ospite del Maurizio Costanzo Show, questa sera presenterà il suo ultimo libro dal titolo "Il Cigno nero e il cavaliere bianco", una storia che ripercorre la più recente crisi economica e finanziaria e che narra i fatti accaduti con un linguaggio più fruibile. È così che la crisi è rappresentata dal "Cigno nero", mentre a vestire i panni del cavaliere Bianco è Mario Draghi, attuale governatore della Banca Centrale Europea. Per descrivere ciò che è accaduto nel nostro paese dal 2010 in poi, infatti, Napoletano prende in prestito la prima figura dal saggio di Nassim, mentre per il secondo protagonista ha scelto un personaggio realmente esistito, che dal suo ruolo istituzionale, assieme al board, ha salvato l'Europa grazie al "quantitative easing". Così come riporta Adnkronos, a commentare il libro di Roberto Napoletano è stato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che in occasione della presentazione ha condiviso con i presenti il suo pensiero: "Il libro di Roberto ci spinge a una riflessione: c'è bisogno di più Italia in Europa per avere un'Europa più equilibrata".

LA CARRIERA E I RICONOSCIMENTI

Classe 1961, Roberto Napoletano è un giornalista e scrittore di origini avellinesi. La sua attività giornalistica ha inizio quando a soli 17 anni comincia a scrivere su "Napoli Oggi" e "Napoli notte", fino a curare, a partire dal 1984, il supplemento Lettera Sud al "Mattino". Nel 1996 approda per la prima volta al "Sole 24 Ore" come Caposervizio, diventando successivamente caporedattore dell'economia italiana e vice-redattore per la redazione di Roma. Nel 2005 diventa caporedattore de "Il Messaggero", del quale assume la direzione nell'anno successivo, e nel 2011 fa ritorno al "Sole 24 Ore", dove sostituisce Gianni Riotta nel ruolo di direttore Successivamente diventa direttore editoriale del "gruppo multimediale 24 Ore", dell'agenzia di stampa Radiocor, di Radio24 e di Guida al Diritto. Nella sua carriera giornalistica conquista numerosi riconoscimenti, fra i quali ricordiamo il premio internazionale di giornalismo civile, il premio "Biagio Agnes", il "Premio Capalbio", il premio "Guido Carli" e il premio speciale "Saint Vincent".

