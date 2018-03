Rupert Everett/ Il grande amore per il personaggio di Oscar Wilde (E poi c'è Cattelan)

Rupert Everett, racconterà da Alessandro Cattelan il grande amore per il personaggio di Oscar Wilde che ha già spiegato alla No Film School (E poi c'è Cattelan)

22 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Rupert Everett, E poi c'è Cattelan

È quasi terminata l'attesa per la nuova puntata di E poi c'è Cattelan, lo show in pieno stile americano condotto da Alessandro Cattelan sulle reti Sky, che nel prossimo appuntamento ospiterà tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo della musica, da Baustelle a Bruno Barbieri, fino ad arrivare a un ospite internazionale come Rupert Everett. L'attore di origini britanniche che ama il nostro paese e parla magnificamente la nostra lingua, torna alla ribalta delle grandi scene cinematografiche internazionali con il suo ultimo film del quale è regista e interprete. Stiamo parlando di The happy prince, la pellicola drammatica e biografica che uscirà nelle sale cinematografiche Italiane a partire dal 12 aprile, interpretata da grandi stelle del cinema come Colin Firth Emily Watson. Si tratta della sua primissima esperienza nelle vesti di regista e sceneggiatore. Rupert Everett ha così deciso di posizionarsi dietro la macchina da presa con un racconto particolare e inedito, che descrive in maniera intima e nuova la vita e le avventure amorose di Oscar Wilde. Il febbraio 2018 Everett ha calcato le scene del film festival di Berlino dove il suo film è stato presentato in anteprima, ottenendo già i primi riscontri più che positivi da parte dei critici presenti per l'occasione.

L'INTERESSE PER LA FIGURA DI OSCAR WILDE

In una recente intervista rilasciata alla No film School, Rupert Everett ha cercato di rispondere alla domanda posta dalla giornalista, che ha voluto indagare sulla nascita del suo interesse per la figura di Oscar Wilde. Secondo Everett, la storia di Wild è affascinante e allo stesso tempo ricca di pathos e modernità. Questo perché il personaggio di Oscar Wilde rappresenterebbe un'icona della Libertà sessuale che al giorno d'oggi rappresenta ancora motivo di odio e forte dibattito in tutti i Paesi del mondo, anche in quelli più avanzati. La figura di Oscar Wilde ha sempre affascinato Everett che da tanti anni sognava di ricrearla e trasportarla sul grande schermo. Prima di lavorare alla sceneggiatura del film l'attore britannico ha letteralmente divorato una quantità infinita di libri sulla storia e la figura di Oscar Wilde In modo tale da trasporre nella maniera più Fedele possibile il suo ritratto. Oltre all'uscita del suo ultimo film, Everett negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per via del suo notevole cambiamento estetico, frutto probabilmente di una serie di interventi chirurgici che hanno letteralmente trasformato i tratti somatici del suo viso.

