SENSO/ Su Iris il film con Alida Valli e Massimo Girotti (oggi, 22 marzo 2018)

Senso, il film in onda su Iris oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Alida Valli, Massimo Girotti, Rita Morelli e Sergio Fantoni, alla regia Luchino Visconti. Il dettaglio della trama.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE MASSIMO GIROTTI

Il film Senso va in onda su Iris oggi, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola drammatica che è nata da una produzione italo-tedesca ed è stata diretta del 1954 da Luchino Visconti, uno dei registi italiani più famosi, che ha portato al successo grandi pellicole come Morte di un commesso viaggiatore, La terra trema, Vaghe stelle dell'Orsa, Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. Nel cast di attori protagonisti di Senso troviamo Alida Valli, Massimo Girotti, Rita Morelli, Sergio Fantoni e Tino Bianchi. Si tratta di un'opera cinematografica che riscosse grande successo in quegli anni e che è considerata ancora oggi un vero e proprio capolavoro. Un giovanissimo Franco Zeffirelli esordì al fianco di Visconti come aiuto regista. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SENSO, LA TRAMA DEL FILM

La narrazione è ambientata nella seconda metà del 1800. Nel corso di uno spettacolo teatrale alcuni esponenti del Movimento favorevole all'unione tra Italia e la regione Veneta mettono in atto un'accesa Rivolta, con l'intenzione di aizzare gli animi contro le forze austriache. Nel trambusto, il conte Ussani e un militare austriaco, Franz Mahler, finiscono per sfidarsi. Nel frattempo la contessa Livia interviene nel tentativo di placare gli animi dei due uomini per convincere entrambi a desistere e annullare il duello. Livia riescie in qualche modo ad evitare lo scontro ma il conte Ussani viene esiliato a vita dall'Italia. Poco prima della sua partenza Livia si accinge a dire addio a suo cugino Ussani e nel frattempo incrocia nuovamente lo sguardo del militare austriaco, Franz Mahler. Tra i due nasce una travolgente passione che termina quando l'uomo sparisce completamente nel nulla gettando Livia in un profondo stato di frustrazione. Intanto la terza guerra d'indipendenza ha inizio e suo cugino Ussini riesce a rientrare in Italia, affidandole un importante compito, ovvero consegnare un'importante somma di denaro ai movimenti anti austriaci. Ma quando la donna incontra il suo amato Mahler, finirà per consegnare proprio a lui il denaro.

