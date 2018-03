SERENA AUTIERI/ Dopo i primi successi, la sfida riparte dall'impiattamento (Celebrity Masterchef Italia 2)

Serena Autieri questa sera tornerà nelle cucine di Celebrity Masterchef Italia 2, dove dovrà dimostrare di riuscire a dare il meglio per evitare il temutissimo Pressure Test

Serena Autieri si è distinta nel corso della prima puntata di Celebrity Masterchef Italia 2 grazie al suo improvvisato welcome dish, un piatto di benvenuto che i tre giudici hanno bocciato a causa dell'impiattamento, ma che è riuscito a far guadagnare alla concorrente il preziosissimo grembiule bianco. È stata lei, infatti, la prima aspirante cuoca vip ad accedere di diritto alle cucine di Masterchef, ottenendo un preziosissimo lasciapassare per la prova in esterna di Porto Torres. Qui, l'attrice si è dovuta confrontare con una prova di manualità, la pulitura delle cozze, alla conquista del ruolo di capitano di una delle brigate; tuttavia, la netta superiorità di Daniele Tombolini ha avuto la meglio, lasciando a Serena Autieri sono un ruolo in secondo piano. L'ex arbitro, però, ha riconosciuto nell'attrice delle grandi doti culinarie: è per questo che l'ha voluta a tutti i costi nella formazione della sua vincente brigata rossa.

IL SUCCESSO NELLA PRIMA ESTERNA CON LA BRIGATA ROSSA

Protagonista della prova in esterna a Genova nelle file della brigata rossa, Serena Autieri ha realizzato un ottimo lavoro di squadra contribuendo al successo del suo team. È per questo che la concorrente, assieme agli altri aspiranti chef della sua brigata, è riuscita a conquistare la tanto ambita prima vittoria, ottenendo così un posto nella balconata di Celebrity Masterchef Italia 2 e la stima dei suoi compagni di avventura. Salva dal primo pressure test della puntata grazie al sapore del suo welcome dish, l'attrice è riuscita a evitare con successo anche l'ultima prova eliminatoria, salvandosi così da un finale incerto e accedendo, di conseguenza, alla seconda puntata della stagione. Tuttavia, nella puntata di stasera l'aspirante cuoca dovrà dimostrare di riuscire a migliorare l'estetica dei suoi piatti, realizzando delle portate gustose, ma allo stesso tempo eleganti. Riuscirà Serena Autieri ad avere la meglio anche questa volta?

