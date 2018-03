SHERLOCK HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO/ Su Tv8 il film con Ian McKellen (oggi, 22 marzo 2018)

Sherlock Holmes-Il misero del caso irrisolto, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 22 marzo 2018 alle ore 21,20. Una pellicola di genere giallo e poliziesco nata nel 2015 grazie ad una coproduzione britannica – americana e diretta dal regista Bill Condon. Il soggetto è naturalmente tratto dal personaggio inventato da Arthur Conan Doyle e dal libro A Slight Trick of the Mind scritto da Mitch Cullin mentre la sceneggiatura è stata adattata dallo stesso regista Bill Condon assieme a Jeffrey Hatcher. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Carter Burwell mentre nel cast sono presenti tra gli altri Ian McKellen, Laura Linney, Milo Parker, Hattie Morahan, Hiroyouki Sanada, Roger Allam e Phil Davis. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SHERLOCK HOLMES – IL MISTERO DEL CASO IRRISOLTO,LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Siamo nell’aperta campagna della contea di Sussex in Inghilterra intorno all’anno 1947. In un affascinante casolare si è ritirato da diversi anni il celebre detective di Scotland Yard, Sherlock Holmes. Ha ormai 93 anni e certamente non è più in grado di occuparsi di caso ma le sue giornate vengono animate dalla volontà di cambiare la versione scritta dal fido assistente Watson sul loro ultimo caso. In questo casolare di campagna Holmes vive assieme alla governante, la signora Munro, ed il suo figlioletto Roger. Tra Roger e Holmes nasce una profonda amicizia tant’è che passano tantissimo tempo insieme. Holmes, per cambiare la versione di Watson, sul loro ultimo caso decide di scrivere un libro per andare nei minimi dettagli su quanto avvenuto. Sembrerebbe una cosa semplicissima per lui ma così non è in quanto deve farei conti con tutti i problemi della vecchiaia ed in particolare con una progressiva perdita di memoria che non gli permette di ricordare tutti i vari passaggi della vicenda. Quello della perdita di memoria è un problema di cui Holmes si sta occupando da tempo come dimostra il fatto di aver voluto mettere delle arnie con cui produrre pappa reale, un alimento che notoriamente rallenta la perdita di memoria. Inoltre, in passato si era recato più volte in Giappone alla ricerca di un pepe particolarmente utile per quanti hanno di questi problemi. Mentre si va avanti con la stesura del libro, si fa avanti un altro problema ed ossia le api delle arnie stanno scomparendo o per meglio dire stanno morendo tutte. Di questo si occupa il piccolo Roger senza dire niente a nessun e nello specifico aveva scoperto della presenza di un nido di vespe, acerrime nemiche delle apri, che tenta di distruggere con un semplice annaffiatoio. Purtroppo verrà punto da tantissime vespe che provocano uno shock anafilattico. Sentendosi responsabile dell’accaduto, Holmes decide di lasciare la casa alla propria governante ed al piccolo Roger.

