SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne: balla con Ida Platano

Oggi, giovedì 22 marzo 2018, va in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne su Canale 5. Tra i protagonisti il calciatore Sossio Aruta.

22 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Sossio Aruta

Oggi, giovedì 22 marzo, va in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne su Canale 5. Il cavaliere Sossio Aruta sarà protagonista di un inaspettato balla con Ida Platano, che qualche settimana fa ha chiesto la conoscenza con il calciatore per dedicarsi alla relazione con Riccardo Guarnieri. Questo pomeriggio dopo che Riccardo accetta di conoscere una nuova dama, Ida decide di ballare con Sossio. La scelta della dama bresciana sembra una ricca nei confronti del cavaliere pugliese che ha detto che tra loro non c’è nessuna esclusiva. Purtroppo per Ida, dopo aver assistito al ballo con Sossio, Riccardo deciderà di chiudere la loro storia. Sui social, Sossio è spesso molto criticato: Dopo Anna eliminiamo anche Sossio? Cosa sta a fare là?”, chiede un utente dopo l’eliminazione di Anna Tedesco. E ancora: “Ma com'è che Sossio non si è ancora estinto?”, “Sossio tu con la barba tinta, i capelli tinti, l'orecchino e i risvoltini sei tutto tranne che sensuale” e “Vi prego di non inquadrare Sossio, che mi sta salendo su il cenone di natale del '98”.

Festeggia la festa del papà

Qualcuno però prende le difese del calciatore, spesso preso di mira dall’opinionista Tina Cipollari: “Tina ma perché attacchi sempre Sossio e difendi ad oltranza Giorgio che è uguale?” e “Tina non sei obiettiva. E su ammettilo. Massacri Sossio (che per carità è un pagliaccio) ma difendi Giorgio che è anche peggio”. In occasione della festa del papà, il 19 marzo, Sossio Aruta ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una serie di foto con i suoi bambini: “Piccole emozioni in un giorno speciale?... il mio unico senso della vita.... niente e nessuno potrà sostituirmi.... uniti più che mai contro il male e contro ogni distanza l’amore trionferà sempre?... the family aruta?.... tanti auguri a te mio dolce papà che sei in paradiso?”, ha scritto il calciatore. Il giorno prima aveva festeggiato il gol segnato dal figlio: “Vinto 1 a 0 goal del mio leoncino....e andiamo... bomberino... di papà”.

