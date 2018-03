Sarah Altobello/ Sosia italiana di Melania Trump: "Lei è me, sogno Donald come marito!" (Pomeriggio 5)

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump ospite oggi a Pomeriggio 5: modella barese, sogna di poter avere suo anche il marito Donald, le sue recenti dichiarazioni.

22 marzo 2018 Emanuela Longo

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump

Oggi Sarah Altobello sarà a Pomeriggio 5, pronta a rivendicare il suo primato: essere la sosia italiana della Fist Lady americana, Melania Trump. Già ospite negli studi della trasmissione di Canale 5, Mattino Cinque, la bellissima modella di origine barese e che tutti scambiano per la più celebre Melania, moglie del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ora si prepara ad affrontare anche Barbara d'Urso nel corso della puntata odierna. Ma chi è Sarah? Classe 1995, lanciata nel mondo dello spettacolo (e dei social) da Lory Del Santo grazia al suo ormai celeberrimo The Lady, la Altobello, modella di Modugno, in Puglia, ha ammesso di vedere proprio nella First Lady un modello di eleganza degno di essere imitato. La stessa aveva ammesso di non essere ricorsa alla chirurgia estetica per assomigliare a Melania Trump. "E' tutto naturale", aveva confermato qualche settimana fa alla trasmissione condotta da Federica Panicucci. Ma cosa avrebbe portato ad essere spesso oggetto di uno "scambio di persona"? E' la stessa a spiegarlo, ammettendo di dovere tutto al suo sguardo da "miao".

LA SOSIA DI MELANIA TRUMP: PRIMATO ITALIANO

Dopo l'elezione del presidente degli Usa, Donald Trump, Melania, così come accaduto in precedenza con Hilary Clinton, fu travolta sui social da una sorta di teoria complottista in merito alla possibilità che potesse usare una controfigura durante le sue uscite pubbliche. Sarah Altobello potrebbe essere una di queste? Lei ammette solo di essere la sosia ufficiale italiana e oggi sarà a Pomeriggio 5. "Dal primo giorno che ho visto Melania in TV ho detto: Melania è me! Io la emulo perché un mito per la sua eleganza", ha spiegato a Mattino Cinque nelle passate settimane. La speranza è che non trovi un marito che la dimentichi, come accaduto per la vera Melania quando, in occasione della visita nelle zone colpite dall'uragano disse: "Melania voleva proprio essere qui". Lei, di fatto, era proprio al suo fianco. Nonostante tutto, Sarah ora desidera più che mai di poter avere come marito proprio il presidente Usa, Donald Trump.

