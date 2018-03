Selvaggia Lucarelli vs Marco Baldini/ The Match, video: “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo”

Selvaggia Lucarelli contro Marco Baldini a The Match: “Chi soffre di ludopatia è tendenzialmente bugiardo”. Andrea Scanzi è il conduttore del programma televisivo in onda su canale Nove

22 marzo 2018 Paolo Vites

La prima puntata della nuova trasmissione televisiva del giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, The Match, va in onda venerdì 23 marzo alle ore 23 e 30 sul canale Nove. Il programma prevede incontri faccia a faccia fra due ospiti "arbitrati" dal giornalista. Una trasmissione che si annuncia già trash, dove si incitano i partecipanti a litigare, qualcosa che speravamo fosse limitato a quanto già vediamo continuamente nei talk show ma che evidentemente attira ancora gli spettatori se ne cominciano di nuove. Nella prima puntata vedremo dunque l'incontro/scontro fra Selvaggia Lucarelli e l'ex dj Marco Baldini, due che sulla carta non dovrebbero avere granché da dirsi, ma che la Lucarelli, nel suo stile, trasforma subito in rissa. Il tema è la ludopatia, la passione al limite della psicosi del gioco d'azzardo.

Come sappiamo Baldini ne ha sofferto a lungo fino a perdere soldi e lavoro, e sul fatto che lui si definisca guarito la Lucarelli ha qualcosa da dire: .“Io ti trovo sempre un po’ paraculo e tendo a fidarmi poco delle persone che soffrono di ludopatia perché sono tendenzialmente bugiarde”. Un attacco in pieno stile. Baldini cerca di parare il colpo spiegando che va nelle scuole a fare incontri con gli studenti per avvertirli dei guai che tale dipendenza dà, ma Selvaggia insiste: “Se poi ci ricaschi domani, che esempio dai?” aggiungendo: “Io ti sconsiglierei di andare nelle scuole finché non ti senti proprio sicuro di non ricaderci”. Dunque per la giornalista non ci sarebbe possibilità di redenzione, chi sbaglia una volta sbaglia sempre. A questo punto, non paga, gli ricorda che in quell'ambiente c'è di mezzo la malavita, a cui chiedi prestiti per cui ne diventi complice. Baldini risponde: “Purtroppo sì, ho avuto a che fare con questa gente in passato e posso dire che le persone pericolose sono i disperati, quelli a cui i soldi servono davvero”. Clicca qui per la clip in anteprima di The Match.

