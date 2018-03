Simone Barbato e Valeria Marini, Isola dei Famosi 2018/ "Mi piaci da impazzire": nasce una nuova coppia?

Simone Barbato e Valeria Marini vicini all'Isola dei Famosi 2018: il naufrago dichiara il suo interesse alla showgirl, in Honduras, nasce una nuova ed improbabile coppia?

22 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Valeria Marini e Simone Barbato

Simone Barbato pazzo di Valeria Marini. Il naufrago dell’Isola dei Famosi 2018, con tanta voglia d’innamorarsi, dopo essere stato costretto a separarsi da Elena Morali che, eliminata, sta invece vivendo con Rossa Perrotta su un’altra isola, ha messo gli occhi su Valeria Marini. La showgirl, prima di partire per l’Honduras, aveva dichiarato che, sull’isola, avrebbe portato il suo sex appeal e il suo fascino. Valeria, sin dalle prima ore di permanenza sull’isola, sta mantenendo la parola. Sulla spiaggia, sfoggia le sue curve mozzafiato indossando bikini ridotti che non passano inosservati. Il più colpito dalla bellezza di Valeria sarebbe proprio Simone Barbato. “Beh esteticamente come fa a non piacere Valeria, è una bellissima donna molto piacevole ed attraente”, ha detto Simone. Valeria, poi, ha aggiunto che, durante la notte, Barbato non faceva che parlare di lei: “Valeria ti voglio, ti voglio. Mi piaci da impazzire”. Interrogato sull’argomento, però, Simone ha dichiarato di non ricordare assolutamente nulla: “Io assolutamente non so cosa la mia bocca abbia tirato fuori”.

VALERIA E SIMONE, NASCE UNA NUOVA COPPIA?

Cosa accadrà tra Valeria Marini e Simone Barbato sull’Isola dei Famosi 2018? Nascerà davvero l’amore? Il naufrago non fa che lusingare la showgirl con i suoi complimenti. Valeria, da parte sua, pur accettandoli e ringraziando il compagno, è comunque abituata a ricevere complimenti. Fisicamente, Simone non è il prototipo di uomo della showgirl che, però, potrebbe essere colpita dal suo carattere e dal suo cuore. I fans del reality show non credono affatto che tra i due possa nascere qualcosa, ma attendono con ansia gli sviluppi di un rapporto decisamente interessante. Valeria Marini, dunque, è indubbiamente la protagonista assoluta di questi giorni dell’Isola. Dopo Simone, chi sarà la sua prossima vittima?

