Sofia Viscardi, star di YouTube/ Le cose in comune con Chiara Ferragni: "Ma le fan mi vedono come una di loro"

Sofia Viscardi, star di YouTube: cosa ha in comune la 19enne con Chiara Ferragni? Somiglianze e differenze delle due stelle dei social: cosa pensano le fan di lei.

22 marzo 2018 Emanuela Longo

Sofia Viscardi

Il nome di Sofia Viscardi a molti potrà non dire nulla. In realtà, chi ha superato da poco i 18 anni e chi ha a che fare con delle adolescenti, potrebbe sapere già la portata del fenomeno social che conta numeri da capogiro. Solo sul suo canale YouTube la community supera ormai le 700 mila persone, mentre su Twitter si contano oltre 850 followers, poco meno del milione e mezzo superato su Instagram. Nella categoria Media, Forbes Italia la posiziona direttamente al primo posto nella classifica delle "100 under 30" e ovviamente non si può non pensare a Chiara Ferragni, altro nome molto amato sui social. Ciò che però la contraddistingue lo si comprende alla perfezione dalle parole delle tante ragazzine disposte a fare code chilometriche senza mollare i libri scritti da Sofia - ben due, "Succede" e "Abbastanza" -: "E' come me, come se fosse mia sorella", "Non è irraggiungibile, anche se è famosa", le fa eco un'altra. Ed è proprio vero, perché Sofia è tutt'altro che irraggiungibile, come racconta Oggi che ha documentato uno dei tanti incontri in giro per l'Italia. La Viscardi si lascia così abbracciare e baciare anche dalle ragazzine più esuberanti giunte solo per lei alle quali ricambia tutto il suo affetto con un sorriso immancabile. Ad ogni abbraccio, Sofia raccoglie anche i tanti regali che con affetto le vengono donati, da un Dvd su Harry Styles, il suo mito, ad un collage di Polaroid.

LE COSE IN COMUNE (MA NON TROPPO) CON CHIARA FERRAGNI

E' al settimanale Oggi che la star di YouTube Sofia Viscardi si è concessa ad una interessante intervista alla vigilia del Festival di Novara, Voci di donna. Con Chiara Ferragni sembra avere in comune lo splendido viso di porcellana ma tante sono anche le differenze. La prima ha 19 anni, la seconda 30; quest'ultima raccoglie in eredità una perfezione che la avvicinano ad una Barbie, a differenza di Sofia, descritta dalle sue fans come la classica ragazza della porta accanto. Se la compagna di Fedez e neo mamma si fa notare per i suoi outfit super griffati, lo stesso non si può dire per la Viscardi, che all'incontro arriva vestita semplicemente con un look assolutamente low cost. Ed anche fisicamente non mancano le differenze: magrissima la Ferragni, anche a pochi giorni dal parto, magra ma non troppo la Viscardi. A fare di lei la sua forza è proprio una normalità fuori dal comune. I suoi soldi ammette di spenderli soprattutto in tecnologia, mentre alla domanda sulla parte del corpo che ama di più replica: "le cicatrici che ho dopo un'operazione". Di contro, le mani sono quelle che ama di meno. Una cosa che però non ama fare, è parlare proprio della Ferragni, limitandosi a definirla "un'ottima imprenditrice". Dal punto di vista sentimentale, è finita la sua relazione con lo YouTuber e poeta Francesco Sole ma ora ha un nuovo fidanzato. A fare ancora una volta la differenza, sono le decine e decine di ragazzine accorse solo per lei, per un suo saluto o per un abbraccio. Accompagnate da madri la cui consolazione è quella di aver accompagnato la propria figlia a fare la coda "per una che scrive libri".

