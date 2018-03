Stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone/ “Corte dei Conti indaghi, elementi di criticità sul cachet!”

Lo stipendio di Fabio Fazio bocciato da Cantone: “Elementi di criticità, la Corte dei Conti indaghi!”, ed intanto gli ascolti di Che Tempo che fa subiscono un "crollo"...

22 marzo 2018 Valentina Gambino

Stipendio bocciato per Fabio Fazio. Il presidente dell’Anac Raffaele Cantone, dichiara che si: "ravvisano elementi di criticità", così come si legge su Repubblica all'interno di un articolo che porta la firma di Goffredo De Marchis, che riguarda un’istruttoria chiusa con una ‘denuncia’ girata dal magistrato alla Corte dei Conti. La questione sullo stipendio del conduttore di Che tempo che fa, era stata sollevata mesi addietro dal deputato Pd Michele Anzaldi. A poche settimane dall'inizio del programma che da Rai3 è passato su Rai1, l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione si sarebbe concentrata con più attenzione sull’aumento dello stipendio indirizzato a Fazio. Secondo ciò che riporta anche Giornalettismo, il compenso del conduttore sarebbe in controtendenza con le diminuzioni fissate per altri molti personaggi del mondo dello spettacolo, sulla durata di 4 anni del contratto e sull’affidamento della produzione esterna ad una società costituita ad hoc da Fabio Fazio con altri soci. Sempre secondo ciò che riporta Repubblica, nel dossier inviato da Cantone alla Corte dei Conti dopo un impegno di diverse settimane e un assiduo scambio di informazioni si legge: “Evidenziamo perplessità sulla giustezza dei costi/ricavi preventivati”.

Il crollo degli ascolti di Fabio Fazio, la spiegazione

Ed intanto su Fabio Fazio, si abbatte nuovamente la questione legata agli ascolti. Nella scorsa puntata andata in onda domenica sera, Che tempo che fa ha registrato un calo degli ascolti. La share, infatti, si è fermato al 15,5% nella prima parte della trasmissione e al 13,5% durante la seconda. Le ultime puntate, avevano fatto oggettivamente di meglio con un rialzo indicativo dei dati auditel. Come evidenziato da Dagospia però, il “ciclone Leosini” avrebbe “remato” contro il talk show di Fazio. Storie Maledette infatti, in onda nella prima serata di Rai3, ha incassato un vigoroso 8,1% intervistato Sabrina Misseri e Cosima Serrano, in carcere con l’accusa di avere ucciso la piccola Sarah Scazzi in quel di Avetrana. Il portale di Roberto D’agostino infatti, parla della vicenda titolandola nel seguente modo: "Rai 1, la domenica delle umiliazioni. Da quando hanno smesso di affossare Rai3, elevandola con la Leosini, Fazio torna ai (deludenti) livelli ai quali era abituato".

