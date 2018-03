TORQUE - CIRCUITI DI FUOCO/ Su Italia 1 il film con Martin Henderson (oggi, 22 marzo 2018)

Torque – Circuiti di fuoco, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Martin Henderson, Ice Cube, Monet Mazur. La trama del film nel dettaglio.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

NEL CAST MARTIN HENDERSON

Torque – Circuiti di fuoco, il film in onda su Italia oggi, giovedì 22 marzo 2018 alle ore 23,30. Una pellicola d'azione il cui titolo originale è semplicemente Torque. Si tratta di un film americano del 2004 prodotto dalla casa cinematografica Original Film che ha visto alla regia Joseph Khan con il soggetto e la sceneggiatura elaborati da Matt Johnson. Il direttore della fotografia è Peter Levy, il montaggio è stato eseguito da David Blackburn e Howard E. Smith, le musiche sono state composte da Trevor Rabin e la scenografia è stata ideata da Peter J. Hampton. Nel cast sono presenti Martin Henderson, Ice Cube, Monet Mazur, Jay Hernandez e Adam Scott. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TORQUE – CIRCUITI DI FUOCO, L ATRAMA DEL FILM D'AZIONE

Cary Ford è un motociclista alla ricerca della propria strada. Infatti, dopo aver trascorso gran parte della propria esistenza in giro per gli Stati Uniti si è deciso a far ritorno presso la propria città. Un ritorno fortissimamente voluto anche in ragione del fatto di essersi reso conto del grande amore che ancora prova nei confronti della propria ex, Shane. Tuttavia una volta tornata nella propria città non avrà tantissimo tempo da poter dedicare alla propria bella giacché suo malgrado si troverà coinvolto in una situazione molto pericolosa. Un biker viene ucciso in circostanze del tutto causali e siccome lui si ritrovava nei pressi dell’accaduto viene chiamato pesantemente in causa. Sarà infatti Cary ad essere etichettato come l’assassinio dell’uomo. I problemi per Cary però non arriveranno tanto dalle indagini della polizia quanto dalla famiglia della vittima. Il biker era il fratello di un potente criminale, signore del traffico di droga nella stessa città. Un uomo spietato che naturalmente non è per nulla disposto ad ascoltare le ragioni del povero Cary che quindi si vede costretto a sfuggire non solo ai tentativi di arresto della polizia (in parte corrotta dallo stesso trafficante) ma anche e soprattutto dai tentativi di assassinio dei scagnozzi del trafficante. L’unico modo per salvarsi e poter così poter vivere dei possibili momenti felici al fianco della propria amata Shane, sarà per Cary riuscire a scoprire chi sia stato ad uccidere il motociclista.

© Riproduzione Riservata.