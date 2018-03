The Voice of Italia 2018/ Blind Auditions, diretta: Costantino Della Gherardesca al timone (prima puntata)

The Voice of Italy 2018 torna in onda oggi, giovedì 22 marzo, con la prima puntata di Blind auditions: conduttori, giudici, novità e tutte le anticipazioni della nuova edizione.

22 marzo 2018 Stella Dibenedetto

The voice of Italy

The Voice of Italy 2018 debutta ufficialmente oggi, giovedì 22 marzo, in prima serata su Raidue. Il talent show che, nel mondo, ha appassionato milioni di telespettatori, dopo un po’ di assenza, torna in tv con un’edizione tutta nuova e tantissime novità. La prima è sicuramente la presenza di Costantino Della Gherardesca, conduttore e punto d’incontro tra i concorrenti e i vocal coach. Dopo aver condotto Boss in incognito e aver messo da parte, momentaneamente Pechino express, Costantino Della Gherardesca è pronto a stupire e a divertire il pubblico anche con la sua ironia tagliente. “Ho accettato perché me lo ha chiesto il direttore di rete Andrea Fabiano, di cui mi fido molto, anche umanamente. È una persona stranamente carina, buona e positiva per essere uno che lavora nell’ambiente televisivo. Se non me l’avesse chiesto lui non so come sarebbe andata”, ha dichiarato Costantino ai microfoni di Rolling Stone.Il conduttore è così pronto ad affrontare una nuova sfida nonostante non ami in modo particolare la musica pop. Tutti i contenuti extra di The Voice of Italy possono essere seguiti su Instagram, Facebook e Twitter di Rai2 e The Voice of italy con l’hashtag #TVOI.

THE VOICE OF ITALY, I VOCAL COACH

Come nelle precedenti edizioni di The voice of Italy, anche quest’anno, avranno un ruolo fondamentale i vocal coach che dovranno scegliere, a scatola chiusa, i concorrenti per formare poi le proprie squadre. Sulle famose poltrone di The voice, tornerà il veterano J-Ax. Al posto di Noemi, Piero Pelù e Francesco e Roby Facchinetti, ci saranno, invece, Francesco Renga, Albano e Cristina Scabbia. Quattro coach completamente diversi l’uno dall’altro e che appartengono a mondi musicali diversi: dal rap di J-Ax si passa al classico melodico italiano di Al Bano; dal pop-rock di Francesco Renga al metal-rock di Cristina Scabbia. Tra i quattro coach, sicuramente la più attesa è Cristina Scabbia, pronta a farsi conoscere anche da chi non segue la sua musica. Leader dei Lacuna Coil, è pronta a dimostrare di voler portare avanti la sua idea musicale anche in un talent show. “Credo sia molto bello poter portare avanti un genere musicale lontano dal mainstream, e credo sia ancora più bello poterlo fare attraverso un personaggio come me che, per quante cose interessanti abbia fatto, non è noto al grande pubblico”, ha detto ai microfoni di Vanity Fair.

THE VOICE OF ITALY, IL MECCANISMO DELLA GARA

Le puntate della quinta edizione di The Voice of Italy sono otto. Le prime quattro saranno dedicate alle “Blind Auditions” ovvero le audizioni al buio. Nella prima fase, davanti ai quattro coach, si presenteranno 100 concorrenti che, accompagnati da un’orchestra tenteranno di essere scelti da uno dei coach. Dei 100 aspiranti cantanti, solo 48, 12 per team, arriveranno ai “Knock Out”. Nella seconda fase, formata da due puntate, i concorrenti di ciascuna squadra si sfideranno a coppie. Da 48, resteranno solo 16 concorrenti con 4 cantanti per ogni squadra che accederanno alla “Battle”, l’ultima fase eliminatoria, in un unico appuntamento. A questo punto ogni coach dovrà scegliere l’unico rappresentante del proprio team che sfiderà gli avversari nella finalissima nel corso della quale spetterà al pubblico, attraverso il televoto, scegliere il vincitore di The voice of Italy 2018.

THE VOICE OF ITALY, TUTTE LE NOVITA’

Una delle novità più importanti della quinta edizione di The Voice of Italy che potrà essere utilizzata durante le “Blind Auditions è il “Blocca coach” ovvero la possibilità per un coach di escludere un collega dalla scelta di un talento. Nei “Knock Out” arriva invece un nuovo “Steal” con l’introduzione della “poltrona del ripescando”: ogni giudice, dopo aver salvato un talento eliminato da un altro coach, potrà rivedere la propria decisione eliminando a sua volta quel talento a favore di un altro concorrente giudicato vocalmente più valido. Nella “Battle” viene introdotto il “Sing Off” ovvero una sorta di spareggio tra componenti dello stesso team sul brano che hanno presentato alle Blind Audition. I 4 vincitori dei “Sing Off” si sfideranno nella finalissima del 10 maggio. Nel corso della serata a cui parteciperanno anche grandi ospiti, i quattro finalisti saranno accompagnati da un’orchestra di 13 elementi e saranno votati dal pubblico. Il vincitore di The voice of Italy firmerà un contratto discografico con Universal Music Italia.

© Riproduzione Riservata.