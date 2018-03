Tiramisù/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi e Vittoria Puccini (oggi, 22 marzo 2018)

Tiramisù, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 22 marzo 2018. Nel cast: Vittoria Puccini, Angelo Duro e Alberto Farina, alla regia Fabio De Luigi. La trama del film nel dettaglio.

22 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Canale 5

NEL CAST VITTORIA PUCCINI

Il film Tiramisù va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 22 marzo 2018, alle ore 21.10. Si tratta di una pellicola del 2016 che è stata diretta da Fabio De Luigi, all'esordio alla regia che ha anche curato la sceneggiatura del film e ha vestito i panni del protagonista Antonio Moscati. Al suo fianco, nel cast di Tiramisù troviamo anche Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua, Bebo Storti e Nicola Pistoia. La pellicola non ha riscosso il successo sperato ed è stata oggetto di numerose critiche che hanno decisamente bocciato l'esordio alla regia di Fabio De Luigi. Tra i produttori del film figura anche Maurizio Totti, personalità molto nota nel mondo del cinema italiano che ha collaborato con grandi nomi come Diego Abatantuono con il quale ha prodotto un grande successo cinematografico italiano come Io non ho paura. Nel cast del film figura anche Pippo Franco, uno degli attori comici italiani più famosi degli anni 70 e 80, oltre che noto conduttore televisivo. Tiramisù è stato un vero e proprio flop al box office. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TIRAMISÙ, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della storia sono Antonio ed Aurora, coppia di coniugi felicemente sposata che di tanto in tanto frequenta Franco, fratello di Aurora e Marco uno dei migliori amici di Antonio che sta attraversando un periodo molto delicato dal punto di vista finanziario. Se da un lato la vita sentimentale e personale di Antonio sembrano andare a gonfie vele, quella lavorativa lascia decisamente a desiderare. Rappresentante farmaceutico, l'uomo non sembra in grado di compiere il salto di qualità e riscuotere successo nel suo lavoro. Inoltre Antonio teme che la sua carriera lavorativa, alquanto precaria. possa deludere Aurora, al punto da lasciarlo da un giorno all'altro. Tutto sembra cambiare per il verso giusto quando Antonio fa colpo su un importante medico grazie ad un tiramisù preparato da sua moglie Aurora.

