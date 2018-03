UN POSTO AL SOLE / I primi problemi di Elena allo studio di Enriquez (Anticipazioni 22 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 22 marzo: Elena comincia ad avere i primi problemi all'interno dello studio di Enriquez. Anita riuscirà a perdonare Luca?

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

L'abbiamo vista gioire per essere riuscita a trovare il lavoro dei suoi sogni allo studio legale Enriquez: nelle ultime puntate di Un posto al sole, Elena ha infatti ascoltato una buona notizia, dopo una serie di brutte avventure professionali e sentimentali. E se da un lato i fan della soap partenopea si sono chiesti se davvero in tutta Napoli esista solo questo prestigioso studio di avvocati, oggi la figlia di Marina dovrà fare i conti con una realtà ben diversa: non è tutto oro quello che luccica e Massimo comincerà a mostrare il suo vero volto, come già accaduto in passato. I primi problemi per Elena arriveranno puntualmente: riguarderanno il lavoro stesso o la tendenza da donnaiolo del suo datore di lavoro? L'avventura della madre di Alice durerà a lungo? Nel frattempo, anche Marina ai cantieri avrà più di qualche problema da affrontare a causa delle continue ingerenze di Sandro, sempre più succube della richieste di Alberto.

UN POSTO AL SOLE: ANITA PERDONA LUCA?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, come sempre in onda su Rai 3 dalle ore 20:40, si tornerà a parlare dei contrasti presenti ai cantieri a causa delle macchinazioni di Alberto Palladini. Sandro verrà manovrato a suo piacimento dallo zio ma finalmente Roberto deciderà di non restare a guardare senza intervenire. E dopo avere cercato di appianare le divergenze in famiglia, penserà ad una contromisura per arginare il viscido avvocato. La scoperta delle sue vere origini è stata un duro colpo per Anita che, in pochi istanti, ha visto franare tutte le sue certezze. La giovane sarà ancora furiosa con Luca, colpevole di averle tenuto un simile segreto per tanti anni, e cercherà di allontanarlo definitivamente da sè. Ma si renderà presto conto che non sarà così facile liberarsi dell'uomo che l'ha messa al mondo, anche perché Vittorio verrà coinvolto in questa intricata vicenda: sarà lui a convincere Anita a perdonare il padre?

